隨著美國聯準會(Fed)宣布不延續將在3月底到期的補充槓桿率(SLR)，導致長天期美債持續遭到拋售，10年期美債殖利率甚至升破1.7%關卡，金融股獲利前景承壓，道瓊工業平均指數上周五收跌234.33點，以科技股為首的那斯達克指數反漲近百點，美股3大指數期貨盤前漲跌不一。道瓊指數周一(22日)下跌26.15點、以32,601.82點開出，那斯達克指數漲近百點，電動車大廠特斯拉上漲超過6%。

截至台灣時間22日晚間9點35分，道瓊指數下跌96.24點或0.29%、暫報32,531.73點；標普500指數上漲5.42點或0.14%、暫報3,918.52點；那斯達克指數上漲97.66點或0.74%、暫報13,312.89點；費城半導體指數上漲53.14點或1.76%、暫報3,064.5點。

4大科技巨頭開盤股價除Google之外全面上漲。台積電ADR股價上漲2.77美元或2.44%、暫報116.4美元；聯電ADR股價上漲0.33美元或4.01%、暫報8.56美元。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），投資專注在顛覆和破壞式創新，一直是ARK的主要持股，最新發布研究報告指出，特斯拉在2025年最樂觀目標價將來到3000美元，最保守則是1500美元，特斯拉目前雖在大陸市場碰上一些麻煩，但在ARK的加持下，股價仍上漲36.85美元或5.63%、暫報691.72美元。

至於巴西、土耳其以及俄羅斯央行接連升息，引發新興市場是否已經進入升息循環階段，專家認為，目前這些以大宗貨物出口的國家，國內所引發的通膨率快速增長，以及歐美等成熟市場持續寬鬆政策，導致這些國家為了保持競爭能力，升息的確是不得不的手段。然而，就在土耳其央行宣布升息後，土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）火速換下鷹派的央行總裁阿格巴爾（Naci Agbal），導致該國目前面臨金融體系不被信任，土耳其長天期公債債券殖利率飆升，形成股匯債3殺局面。

(中時新聞網)