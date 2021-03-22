台灣2020年在ACGA亞洲公司治理協會「CG Watch 2020」公司治理評等報告中在亞洲國家公司治理排名第四，創歷年最佳成績，中華獨立董事協會在「公司治理、教育培訓及諮詢建議」方面貢獻良多，其「獨董暨公司治理大師班」23日將開講。為期兩個月的課程將邀請「併購大師」盧明光、佳世達集團董事長陳其宏等重量級講座，並有「董事會實務模擬演練」，首開國內相關課程先例。

獨立董事協會理事長駱秉寬指出，實務模擬演練為本次大師班的亮點，將以市場上最知名的公開收購案例及審計委員會案件為主軸，模擬及探討獨董、財務長、法務長、律師及會計師等角色的發言與回覆，藉角色扮演，將董事會成員所需的專業知識元素做有系統的分享，經驗傳承公司治理與決策討論模式，相信極具可看性。

23日率先登場的課程為「從公司治理3.0強化董事會的運作與功能─深入董事會實務運作與公司治理爭議案件解析」由金管會副主委許永欽擔任講座；許永欽曾任台灣高檢署檢察官、行政院洗錢辦公室執行秘書等，曾偵辦股市勁永禿鷹案及台開內線交易案等案件，熟悉金融經濟犯罪。

駱秉寬也將親自在大師班第一堂課擔任董事會實務運作講座。駱秉寬現任華南商業銀行及智原科技獨董，10多年來曾任不同產業、多家上市公司獨董，跨足科技業、傳產及銀行投信創投等產業，他將針對近期公司治理爭議案件，剖析其中的利與弊。

(工商 )