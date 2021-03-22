新北市政府動保處於今（22 日）在中和動物之家為往生的寵物進行環保樹葬儀式，現場有6個家庭參與。（動保處提供）

每年4月份是追思、悼念親人季節，很多飼主把家裡的毛寶貝當作是自己親人般疼愛，新北市政府動保處於今（22 日）在中和動物之家為往生的寵物進行環保樹葬儀式，現場有6個家庭參與，以環保樹葬植存方式讓骨灰回歸自然，同時提供現場每位飼主頗富意義的追思紀念票及象徵不朽的白金紀念小鏟，謝謝每位飼主的用心照料及一生陪伴、為終養寵物做了完美演繹。

為提倡寵物晶片登記及強化飼主終養觀念，協助市民為寵物完成生命最後一程，凡設籍新北市飼主，並已完成寵物登記的寵物，飼主只要辦理飼養寵物認證卡，就可以享有寵物遺體火化服務，讓飼主親自將寵物骨灰植存回歸大地。

今（22日）6個家庭透過現場靜默追思，在庭院旁的樹葬區繫上思念毛寶貝的黃色絲帶，並將思念寵物話語寫在追思紀念票上，繫在樹上追憶心愛的寵物，存根聯由飼主攜回，以祝福方式讓毛寶貝回歸自然;動保處感念每位飼主響應市府「支持認養不棄養」為終養寵物做了完美演繹，特將刻有「毛寶貝不離不棄」的紀念小鏟提供每位參加飼主，親自為心愛毛寶貝，構築未來的歸宿，謝謝牠們對這個城市的付出。

新北市政府動保處於今（22 日）在中和動物之家為往生的寵物進行環保樹葬儀式，現場有6個家庭參與。（動保處提供）

參與這次活動的劉小姐說，家裡養了2隻貓，「吉拉、摸鼻仔」從小感情特好，也同時罹患先天腎囊腫瘤病。八年前出生不久就進到我們家，直到生命終點，「吉拉、摸鼻仔」曾經陪伴我走過人生的低潮期，在牠們離開前拖著虛弱的身軀，從貓屋走過來依偎在我腳下，看著牠們的忠心讓我非常難過及不捨，當臨終時，小孩還哭了好幾天，所以前來送牠們最一程；「吉拉、摸鼻仔」原本是朋友飼養的寵物，因為朋友需要時常出國無法一直陪伴牠們，在因緣際會下託我照顧「吉拉、摸鼻仔」，真的很感恩牠們到來，帶給我們無限歡樂及美好回憶。

動保處表示，透過寵物樹葬活動，藉此強化飼主責任，當面臨寵物過世後，妥善安排寵物後事，是對牠善盡終了責任。並呼籲市民「愛牠就不要拋棄牠」，並植入晶片寵物登記作為家人的標幟，讓新北市成為友善動物城市。

(中時 )