裝潢師傅千萬不能得罪，免得他拿什麼來裝潢你都不知道。藝人鄭仲茵上節目爆料，她一位男性友人新婚燕爾，但住進新家後卻發生很詭異的事。友人太太每天晚上坐在梳妝台前梳著頭髮、哼著歌，對老公「愛愛邀約」完全沒反應。想抱孫子的婆婆耐不住性子，請風水師父到家裡一看，赫然發現梳妝台藏著令人毛骨悚然的秘密。

鄭仲茵在《11點熱吵店》指出，他這位朋友婚後半年，老婆的肚子一點消息都沒有，一問才知道老婆每晚坐在梳妝台前梳髮、唱歌，對老公有一搭沒一搭的，老公再有興致也敵不過瞌睡蟲攻擊，早早就寢。

抱孫心切的婆婆乾著急，直覺風水有問題，請了一位師父到家裡看，沒想到一看發現「梳妝台的抽屜底板，用的是墳墓裡的棺材板」，而亡者也是一名女性，導致老婆行為怪異。

在師父建議下，鄭仲茵的朋友把梳妝台燒掉，再做一個法會迴向給墳墓主人，事情處理告一段落後，他們開心地迎接生命中第一個孩子誕生。

事後問起，才知道該名友人砍了裝潢師傅50萬元裝修費用，對方懷恨在心，才會不知道跑去哪撿了一塊禁忌木板，惡整這對夫妻。

(中時新聞網)