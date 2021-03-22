35歲港星周秀娜出道就憑著傲人上圍走紅，是香港宅男女神始祖，更被封為「波神」，不過近年開始轉型的她，鮮少有性感演出，更因為暴瘦，身材也大縮水，被指「豪乳崩塌變平胸」，近日，她難得曬出性感照，身材又引起熱議。

周秀娜穿上黑色連身長裙，胸前大挖洞，沒穿內衣的她，辣露渾圓東西半球，精緻五官和纖細身材，讓網友也大讚太美了，「久違了的性感，很靚」、「終於火辣身材回來了」、「美到沒朋友」。

不過卻有網友留言「有點下垂」，讓粉絲也怒了反擊「有人能反地心引力？」、「假的才不會下垂」。其實，當年以模特兒出道的周秀娜，成功以亮麗外型和超兇身材加上一雙逆天長腿，成為性感指標，是不少人心目中的宅男女神。

之後她轉型進電影界，刻意封胸想扭轉昔日辣模形象，專心朝實力派演員發展，2018年她憑著電影《29+1》，首度入圍香港金像獎女主角，和一票實力派女星毛舜筠、張艾嘉、周迅、鄧麗欣爭影后，讓她除了身材之外，演技也終於受到肯定。

但近來周秀娜因為越來越瘦，導致上圍嚴重縮水，讓網友都相當擔心，認為她以前豐滿模樣更好看，去年底她出席活動時曾否認胸部縮水，表示之前買的bra都還能穿，直呼「女人可以變幻無常」。

(中時新聞網)