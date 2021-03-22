國民黨台北市議員徐巧芯。(圖/本報資料照，翻攝徐巧芯 臉書)

AZ疫苗今(22日)開打，為增加民眾信心，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中上午7點多至台大醫院打「全台第一針」，引起各界關注。針對疫苗施打議題，民進黨台北市議員王世堅表示，在野黨恨不得看到政治領袖們為國捐軀，讓同台的國民黨台北市議員徐巧芯嚇了一跳。

針對政治領袖是否應帶頭施打疫苗的議題，王世堅今在政論節目《平論無雙》中表示，在野黨的心態，是吹毛求疵，他更直言，現在對在野黨而言 恨不得看到政治領袖，從總統、副總統到行政院長，到衛福部長陳時中，「恨不得看到他們，4個字，為國捐軀，非得這樣不可就對了？」

徐巧芯聽到後嚇了一跳，連忙表示，「沒有沒有沒有，千萬不要，那就代誌大條」，主持人也連忙打圓場表示，沒有這麼嚴重。

王世堅指出，國人知識水平、理解力都很高，疫苗要不要打，國人心裡都有盤算，更何況醫學上已經有一些說明，何種情況下要避免施打，而AZ先前有稍微被妖魔化，歐盟施打後，到上週為止，已經有500萬人施打，只有不到30人出現血栓的情況，比例很低。

王世堅認為，血栓成因很多，AZ被妖魔化以後，在野黨又出來講這些，這樣的斤斤計較其實是不必要的，後來蘇揆和陳時中也都公布施打畫面，那樣子的畫面沒有任何造假，現場醫療人員可以證明。王世堅還批評，畫面公布後，在野黨應該要啞口無言，甚至道歉。

徐巧芯解釋，這不是在野黨質疑的，這是媒體去問的，因為過程中沒有讓媒體去拍攝，就會有人問，而國民黨也沒人說他們打假針。

(中時新聞網)