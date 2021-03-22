台灣虎航22日正式宣布與Rakuten Monkeys合作推出彩繪機，不只是台灣虎航的首架彩繪機，也是國籍航空首次與國內職業棒球隊合作推出的彩繪機。機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，再搭配上Rakuten Monkeys的吉祥物Rocky及其球隊logo。

整體設計巧妙結合台虎橘與樂天紅的搶眼配色，預計將吸引大批航空迷、棒球迷搶拍分享外，Rocky帥氣的身影更會與台灣虎航客機一起翱翔在天空中，為所有球迷帶來最「High」、最「高」熱情的加油應援。

為了迎接台灣虎航首架彩繪機、也是與Rakuten Monkeys的首度合作，台灣虎航與Rakuten Monkeys今日在桃園臺灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的「雙強棒 跨界出擊」彩繪機發表會，包括桃園市長鄭文燦、台灣樂天市場副董事長渡邊崇、Rakuten Monkeys總經理川田喜則、Rakuten Monkeys領隊浦韋青、總教練曾豪駒、隊長郭嚴文、華航集團董事長謝世謙、中華航空總經理高星潢、華信航空總經理曹志芬、臺灣飛機維修公司董事長王宏、台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋等貴賓，也都親臨現場，共同見證這歷史性的一刻。

活動現場，台灣虎航×Rakuten Monkeys彩繪機作為主角停放在主舞台後方，成為全場的注目焦點，伴隨樂天女孩的熱舞開場，瞬間炒熱現場氣氛。隨後由陳漢銘與渡邊崇進行合作簽署儀式，並由張明瑋親自宣布「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行開賣之訊息，並由樂天女孩及虎寶虎妞們一起進行「台灣虎航×Rakuten Monkeys」的聯名商品展示走秀，預告未來雙方緊密且精彩可期的合作內容。

陳漢銘表示，台灣虎航與Rakuten Monkeys有許多共同點，在行銷策略上都富有創意，品牌也都給人年輕有活力的印象，台灣虎航及Rakuten Monkeys的主基地都在桃園；台灣樂天的總公司位在日本，台灣虎航飛航最多的航點也是日本；這次的合作，可說是為彼此加分的天作之合。此外，Rakuten Monkeys的主場桃園國際棒球場，就位在桃園機場附近，日後只要這架航機起降，坐在球場內的球迷，也能清楚的一眼就看到。

值得一提的是，當天還有另一個驚喜彩蛋，即是台灣虎航新成立的tigerdancers的出道表演秀。這支由台灣虎航現職客艙組員及運務同仁所組成的近40人舞團，統一穿著卡其色連身勁裝，以航空旅遊為主軸概念，結合飛翔、彈跳的律動，跳出專屬台灣虎航熱情、溫暖、真誠的品牌態度，其不輸專業舞者的精彩演出，更是獲得在場來賓一致的拍手叫好，成為活動的另一個高潮！

此外，要成為全台搶先搭乘台灣虎航×Rakuten Monkeys彩繪機的幸運兒也很簡單，「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行首發航班將於4月11日啟航，預計下午14:00從桃園國際機場起飛前往日本宮古島上空繞行一圈於下午16:00返回，全程為時約2小時。另外，Rakuten Monkeys的明星球員王溢正、黃子鵬，以及樂天女孩也將陪同一起參與這趟充滿熱血應援的首航出擊，旅客將有機會與球員及樂天女孩一起進行遊戲及候機室見面會，並獲得微旅行限定的台灣虎航×Rakuten Monkeys專屬好禮。「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行售價為每人新台幣5,410元，預計23日12:00於虎禮選(reurl.cc/OXRl3r)、KKday(reurl.cc/4ybV23)、易飛網(reurl.cc/OXRKxv)平台同步開賣；更多相關訊息請見活動網頁(rakuten.tigerairtw.com)。

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