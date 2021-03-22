中國大陸知名地產商潘石屹之子潘瑞因涉嫌詆毀解放軍戍邊官兵遭公安追查，最近成為大陸網上熱門話題。網民不只挖出其父潘石屹多年來大量出清資產「準備跑路」，其出售資產近300億人民幣(台幣1332億元)，但卻在新冠疫情捐款上一毛不拔，潘瑞還為此向網民嗆聲：「口罩都發不明白，還有臉叫我捐錢？」被激怒的網民則叫囂：「別讓潘石屹跑了！」

北京警方本月15日發佈通告追緝微博用戶潘瑞，並稱他自2月初出境後未再返國。海澱公安分局已依法對潘瑞發布刑事拘留令，並進行追逃，公開催促他回國接受調查。

陸媒指出，網上話題雖然在潘瑞身上，但外界比較關切的還是其父潘石屹的動向。而據統計，SOHO中國創辦人潘石屹從2014年至今，已陸續出售資產套現近300億元人民幣，並轉移到國外購置資產，最近連SOHO中國的核心資產也傳出將拋售的消息。

《網易財經》報導說，潘石屹今年1月在中國SOHO舉辦的活動上說，以前被罵會回罵，現在學會忍住、學會了謙卑。但網民們對他的指責還是不少，例如疫情期間沒有給武漢捐款，但卻陸續給美國大學捐款上億美元，此外還頻頻出清資產，網民質質疑他和妻子張欣是打算「跑路」。

而面對外界的質疑，潘石屹謹言慎行，但他的兒子潘瑞則口不擇言，直接炮轟網友，「你咋還舔著臉讓我捐呢？口罩都發不明白還想碰我錢？」

網友爆料稱，「潘瑞造謠誣陷的太多了」，最後終至被北京公安局下令刑拘並追逃。媒體指出，在北京警方公開追捕潘瑞後，潘瑞未正面回應，但卻清空了微博，而潘石屹也動作不斷，被曝開始動手清空資產：物業、車位、辦公樓，商業廣場，被潘石屹一股腦打包，要價200億元人民幣全部賣掉，更加深了外界對潘石屹要「跑路」的揣測。

陸媒指出，潘石屹變賣資產的傳聞早已盛傳。2年前還傳出他最引以為傲的8個寫字樓專案將出售，如果實現，就意味著SOHO中國在中國境內的資產已幾乎全部清倉。許多網民為此呼籲說，「千萬別讓潘石屹跑了」。

(中時新聞網)