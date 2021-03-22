中國外交部今晚宣布，對10名歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構實施制裁，以報復歐盟今天決定以迫害人權為由制裁中國官員及機構，並聲稱中國捍衛國家主權、安全的決心堅定不移。

中國外交部說，被制裁的相關人員及其家屬被禁止入境中國、香港及澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國進行往來。

根據中國外交部官網晚間公布，被制裁的10人中，5人為歐洲議會議員，荷蘭、比利時、立陶宛國會議員各1人。2人分別為長期研究新疆人權問題、日前被新疆民眾「控告」的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），以及瑞典亞洲研究學者葉必揚（Bjorn Jerden）。

至於被制裁的4個機構，分別是歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心（MERICS）及丹麥民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）。

根據公布內容，中國外交部聲稱，上述10人及4個機構「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息」。

中國外交部宣稱，歐盟是「基於謊言和虛假信息」，對中國有關個人和實體實施單邊制裁。此舉「罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關系基本準則，嚴重損害中歐關係」，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

中國外交部說，中方敦促歐方認識到「錯誤的嚴重性，反躬自省，糾正錯誤，不要再以『人權教師爺』自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠」。否則，中方將做出進一步堅決的反應。（編輯：邱國強）1100322

(中央社)