小路與阿甘主持網路節目《娛樂超skr》，邀唯一在韓國出道的華人男團C.T.O來玩遊戲，C.T.O沒在怕超瘋又敢玩，大力宣傳專輯新歌〈Oh! That girl〉，這次來到人來人往的西門町鬧區，薛恩與振緯一組、宇慶與仕偉一組，節目特製「C.T.O專屬街頭大富翁」，用骰子決定走到哪一格挑戰任務，輸的那一隊要接受「變裝懲罰」，四個大男孩不計形象搞笑演出，現場超多粉絲應援。

宇慶與仕偉首先骰到「skr好腰力」，兩人雙腿大開，要咬住後腰用一條線綁住的棉花糖，超放得開的姿勢讓現場所有人大笑；薛恩與振緯抽到「人氣大考驗」，要在斑馬線上唱歌讓路人拍手才算過關，兩人尺度無極限，唱起生日快樂歌，果真奏效讓摩托車騎士跟著拍手。

小路（左起）、薛恩、仕偉、宇慶、振緯以及阿甘開心同框。（民視提供）

最後薛恩與振緯輸了遊戲，振緯打扮成女裝化身蚌殼精，躲在蚌殼裡準備亮相，發現旁邊所有人都躲起來，崩潰的他直說：「不要吵，我在吐沙。」薛恩還扮成老揹少與成員合體大跳新歌，滑稽又可愛的模樣，讓現場粉絲直呼可愛。

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