AZ疫苗開打首日，行政院長蘇貞昌帶頭接種，但全程閉門施打，禁止媒體攝影拍照，並於事後提供照片和影片佐證。不少民眾質疑是打假針，陳時中稍晚上電視節目專訪強調，都有錄影存證，台大有發預防接種黃色小卡，主持人鄭弘儀搭腔說：「所以不可能造假？」陳時中則沒有接話。

對於蘇揆是否打假針，陳時中專訪表示，全程有錄影存證，打完後台大也會發疫苗證書，新冠肺炎疫苗接種記錄卡，黃色小卡上會有台大醫師蓋章。

主持人鄭弘儀接著問：「不可能造假？」陳時中沒有接話

不過，陳時中強調，大家說要打疫苗護照，這等於疫苗護照一樣，若連這個都不能信任，那還談什麼國際之間的認證？以後國際就拿一張照片宣稱有打疫苗不就好了？

陳時中說，社會要有基本的信任感，社會本來就有制度在走，不能說每樣都假的，「不能說我坐在這裡也是假的」，大家既然談疫苗護照，對於疫苗政見，大家要有基本信任才能往下走。

(中時 )