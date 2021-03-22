新台幣連6日走貶，創今年以來最長貶值紀錄，收在28.492元兑1美元；隨疫苗陸續開打，經濟活動逐漸恢復，國泰金控總經理李長庚表示，對今年經濟面、企業營運面樂觀期待，他預估「新台幣不再獨強，今年走勢可望回測」，壽險經營的避險成本可望下降許多，營運績效會比去年更好。

去年新台幣漲勢凌厲，堪稱亞幣最強；李長庚認為，台灣防疫成果，全球有目共睹，去年貿易順差成長35％，但隨疫苗陸續施打、各國復工，台灣得天獨厚的優勢不見了，因為其他國家成長力道變得更強，新台幣今年走勢不再獨強，日前27.7元的匯率價格應該「到頂」了，就算被美國列為匯率操縱國，也還有一年的時間可以跟美國政府協商。

全球經濟好轉，通膨聲浪再起；李長庚認為，通膨是景氣變好的反應，預估物價會和緩上漲，利率也隨之和緩上升；李長庚透露，國壽已備妥新台幣5千億元銀彈，要加碼國外債券投資，可望提高投資收益，額外增加利息收入；至於股市，在企業營運面轉強之際，股票市場仍有經濟基本面的表現，但李長庚認為，今年波動度會更高。

國泰金控今下午舉辦2020年第四季法人說明會，去年稅後淨利760億元，創歷史新高，每股稅後盈餘5.41元，其中，國壽獲利更創歷史新高；對於即將發放的現金股利，李長庚表示，投資人多期待「現金股利」，團隊會朝「高於去年」的方向努力與建議，至於現金殖利率是否破5％，李長庚表示，國泰金的股價隨時波動、變化，不敢掛保證。

(中時 )