名醫學期刊《刺胳針》近日發表研究論文指出，2020年初對武漢1100萬市民進行新冠病毒抗體檢測發現，有6.92%武漢市民(相當於75.9萬人)體內呈抗體陽性反應，亦即這些人曾感染新冠肺炎，而這項數據是大陸官方公布感染人數的15倍之多。研究還指出，體內有新冠病毒陽性反應的感染者中，有82%沒有症狀出現，此數據證明新冠肺炎出現症狀者只是全部感染者的「冰山一角」。

綜合《多維新聞》等多家媒體報導，《刺胳針》的研究論文指出，2020年初在武漢約有1100萬人口，按照武漢市新冠抗體陽性率6.92%計算，應該有75.9萬人感染新冠肺炎。但是武漢官方2020年4月17日調整最新統計資料時，將當地新冠肺炎感染病例數上調至50333，死亡病例數上調至3869，這意味著還有超過70萬名感染者未在官方的統計數字中。

2020年底大陸的血清流行病學調查和分析完成，數據顯示，武漢地區抗體陽性率4.43%，武漢以外的湖北省抗體陽性率0.44%，而湖北之外6省份更低，1.2萬人中僅檢測到2例抗體陽性，僅有0.0167%。

《刺胳針》近日發表研究論文指出，武漢1100萬市民中有6.92%出現新冠病毒抗體反應，亦即相當於75.9萬人曾感染，但官方公布的感染數字僅有50333人。（圖／微博）

《刺胳針》還表示，此次研究明確了無症狀感染者在所有感染人群中的比例。532名呈抗體陽性的受試者中，有437人（82%）為無症狀感染，這也意味著無症狀感染者占新冠肺炎感染者的大部分。遠遠高於過去醫界估計的40%至45%，表明有症狀的感染者或許只是感染人群中的「冰山一角」。

而此項調查與其他類似調查數字顯示，目前各國的新冠疫情確診數字完全失真，因感染疫情而死亡的人數亦備受質疑。

大陸武漢大學、蘭州大學、山東大學第二醫院等組成的研究小組成員，亦曾於2021年1月7日在醫學期刊網站上發佈研究報告稱，依據他們測得的新冠病毒抗體陽性比率，推測武漢有達16.8萬人感染，是官方通報確診病患人數的大約3倍。其中1/3感染者入院治療，至少2/3感染者未出現任何症狀。

《彭博》2020年12月亦曾報導，依據中國大陸疾病預防控制中心的資料測算，2020年初在武漢約1100萬人口中，可能有多達50萬感染新冠病毒，為官方通報的確診人數的10倍。

(中時新聞網)