前役遭到老鷹前鋒索羅門希爾撲倒造成右腳踝高位扭傷的「小皇帝」詹姆斯，總算有比較明確的復出時間表！《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，詹皇預計缺席數周時間，《ESPN》也跟進報導，湖人已做好詹皇缺席3周到1個月的心理準備。

查拉尼亞表示，腳踝高位扭傷的缺席時間變數很大，但通常都需要缺席數周時間，不過詹姆斯並非一般球員，他擁有不可思議的疼痛忍耐度，不過詹皇與湖人都將保持相同謹慎的態度，除非真正得到湖人高層與醫療團隊同意才會復出。

《ESPN》則跟進報導，強調腳踝高位扭傷並非一般傷勢，湖人已經做好詹姆斯缺席3周，甚至1個月的心理準備，這是這種傷勢正常的恢復時間，可是詹皇在職業生涯展現他不可思議的快速恢復能力，也帶傷打了不少比賽，但這次卻沒那麼容易恢復。

《The Athletic》除了爆出詹姆斯至少缺席數周消息，阿米克、威斯兩名記者也聯合爆料，魔術前鋒阿隆戈登已經跟魔術提出交易申請，主因是他不滿魔術始終把他當成隨時可以交易的對象，他跟魔術的合約將於下季結束，本季薪資仍有1814萬美元。

(中時 )