空軍F-5E戰機再傳失事，一次折損兩架戰機，造成一名飛官殉職、一人失蹤。中廣董事長趙少康今晚11時許發表聲明，除對辛苦的空軍弟兄犧牲感到鼻酸又不忍，更呼籲政府制定正確的國防政策，別讓空軍健兒平白犧牲，建議我國立刻向土耳其購買足夠數量之無人機，我空軍官兵也要全面開始學習操作無人機，比中共早一步完成「無人機海戰術」部署，制敵於千里之外。

出身軍人子弟的趙少康對再傳空難深感痛心，悲憤之餘，更質疑我空軍事故頻傳，早已超過美式裝備國家正常標準，必有不正常原因。為避免憾事持續發生，應該深入檢討。

趙少康提出，當前環境艱困，軍備取得不易，大家都了解，但因應既有環境，調整資源，發揮最大的效能，有賴我們高層次正確的國防政策。趙少康並批評將帥無能、累死三軍，質疑空軍就算花大錢、拚老命、等好多年，再取得一批老掉牙的F-16（1974年首飛服役）改良機種，能有機會對抗中共服役中先進的第五代殲20、殲35隱形機種？

趙少康呼籲，空軍健兒再怎麼不眠不休、英勇善戰，也不應該派他們去以卵擊石。他同時提出，這兩年傳統戰術思維受到重大挑戰，敘利亞、亞美尼亞戰爭中異軍突起的是土耳其自行發展的無人機，打得美式裝備全軍覆沒，連落荒而逃都來不及，因此建議我國立刻向土耳其購買足夠數量之無人機，我空軍官兵也要全面開始學習操作無人機，制敵於千里之外。

面對我空防困境，趙少康具體建議：土耳其是個中等科技水平國家，至少無人機所用電子晶片技術落後我們甚多，應該把買F-16的預算經費交給工研院、國防大學等，並廣邀有志者參與研發無人機，比中共早一步完成「無人機海戰術」部署。

(中時 )