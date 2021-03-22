隨著星座成為顯學，上至國際局勢，下至個人運勢，星座甚至被視為交往當中，非常重要的參考指標，但其實占星學中不僅僅是太陽星座而已，我們常說的星座指的正是太陽星座，而太陽代表的是自我，上升星座則是人格表現，至於感情方面需要透過月亮星座來體現。

《搜狐網》運勢專欄就指出，若你想和另一半白頭偕老，但彼此的月亮星座卻不夠和諧，那麼你們的生活必定充滿矛盾。

月亮落在火象星座：月亮白羊、月亮獅子、月亮射手

當月亮落在火象的時候，這群人在感情上愛得比較直接，帶著火象星座獨有的熱情，讓另一半扎扎實實的體會到愛情火辣的溫度，他們在感情裡不僅需要互動，更需要肯定。不過要注意的是，他們的脾氣也不小，尤其是月亮白羊，越是親近的人，越容易發脾氣。

月亮落在水象星座：

月亮落在水象星座的人個性細膩，極度渴望感情，對他們來說，愛情是生命中不可或缺的一部份，他們的愛充斥著溫柔和體貼，天生第六感濃烈，對於另一半的謊言總能輕易拆穿。當你和他們的關係足夠親密，你就越能感受到他們在愛裡十分黏人，以及旺盛的佔有欲。

月亮落在土象星座：

月亮落在土象星座的人特別需要安全感，其中月亮魔羯過於嚴肅的感情觀，會讓他們在一段感情中過分悲觀，至於月亮金牛的症狀沒這麼極端，只不過他們的共同點在於，都很喜歡穩定，他們希望戀愛能從一而終，在感情裡也會更踏實穩重。尤其是月亮處女，他們會鉅細靡遺的幫另一半搞定一切大小事，雖然他們在愛裡很無趣，但是相當踏實。

月亮落在風象星座：

月亮落在風象星座的人都有一個通病，就是需要自由，他們相當重視個人空間，無法忍受24小時甜膩在一起，那樣的感情只會讓他們感到窒息。再者，月亮落在風向的人，本質上都是疏離的，他們和這個世界的聯繫都只是表面，他們追求自由，在感情裡讓人捉模不透。

(中時新聞網)