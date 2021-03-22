立法院衛環委員會上周18日處理臨時提案，國民黨與民眾黨立委提案並表決通過成立「疫苗採購調閱專案小組」，今日藍綠雙方吵翻天，至於成立調閱小組有什麼風險？衛福部長陳時中表示，成立調閱小組對現況沒有任何改變，買貴了反悔也來不及，帶來的反而是讓我們進貨困難的風險，我們當然是不願意。

陳時中今日受邀上「鄭我知道了」節目訪談，問到國民黨要求成立的調閱小組會帶來什麼風險，陳時中表示，這證明我們一定比別人貴，但是都簽約了，現在反悔也來不及了，就像以前大家都說「再貴你也要買」，前段時間沒有疫苗進來時大家罵我們沒有認真買，人命關天再貴都要買，現在看這跟價錢，對整個事情有幫助嗎？

陳時中指出，再來要看期程，沒有照期程來你疫苗就不給我進來，難道要這樣嗎？每做一件事情都要有目的和意義，沒有基本的意義，對現狀就沒辦法有任何改變，但會增加風險，因為全世界都在搶貨，若將來進貨的時程洩露了價格，可能會讓別的廠商有了對我們延遲出貨的藉口，也讓自己處在不利談判的地位。

「既然無法帶來實質效益，帶來的反而是我們進貨困難的風險，我們當然是不願意。」

(中時 )