網友表示，今年到阿姨家做客時，發現阿姨竟然將耳機用膠帶綑成醫生用的「聽診器」。(翻攝Dcard)

老一輩常提醒年輕人要有節儉的觀念，尤其因為3C用品價錢較高，更捨不得換新。一位網友表示，60歲的阿姨習慣在珍貴的物品外纏上膠帶以保護外觀，近日更發現，阿姨竟將耳機用膠帶纏繞成醫生的「聽診器」。

原PO在Dcard有趣板上發文直呼，「真心不騙，我阿姨真的把耳機包成聽診器。」表示自己有位節儉的阿姨，由於很珍惜她的物品，只要是容易髒、容易壞，或是她認為珍貴的東西，都習慣在物品表面包上一層膠帶或是電火布來保護。

原PO表示，近年來60歲的阿姨也加入使用智慧型手機的行列，還愛上玩歌唱軟體，因此對她來說，耳機就成為—個珍貴、會壞、易髒的東西。沒想到今年到阿姨家做客時，阿姨竟然將耳機用膠帶綑成醫生用的「聽診器」，這讓原PO不禁讚嘆，「我人生第一次看到這麼堅挺不倒的耳機，我當時躺在床上笑到靜音，超難想像要有怎麼樣的執念才能成就出這一副聽診器⋯⋯」。

儘管將耳機裹厚重的膠帶保護，原PO姊姊發現其中一耳早已經壞掉了，但阿姨仍堅持要留下這個聽診器。對此兩人也無奈表示，「只能說老一輩比較節儉」，同時又覺得阿姨真的很酷。

貼文一出，網友紛紛表示，「真的要笑死了」、「戴出門的話路人會以為是醫生吧」、「以為標題有誇大，結果點進來看了之後發現完全是事實」、「超蝦趴的欸」、「好重的感覺」、「我還以為她會把手機也包起來」、「阿姨好有才」。

(中時新聞網)