金金併倒數計時了!富邦金控公開收購日盛金控將於今23日下午3時30分截止，富邦金控大動作提醒，尚未參與應賣的日盛金控股東，把握時間參與應賣。

富邦金控以每股新台幣13.0元公開收購日盛金控在外流通之過半數股權，並於2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合。

富邦金控公開收購日盛金控的普通股，訂於110年3月23日下午3時30分(臺灣時間)止，富邦金提醒欲參與應賣的日盛金控股東，請依公開收購說明書所載之臨櫃、電話或電子(網路)申請應賣方式，儘速辦理應賣手續；本次公開收購受委任機構為兆豐證券。

富邦金控表示，若本案公開收購條件順利成就，預計於3月30日前支付收購對價予參與應賣的日盛金控股東，後續富邦金將依各項法令規定，以相同價格為現金合併對價吸收合併日盛金控，取得未參與應賣股東之其餘股份，其取得對價之時間點，將晚於參與這次公開收購的股東。

另外，股東因參與公開收購應賣，或選擇參加後續合併所可能產生之相關稅賦亦不相同，建議日盛金控股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。

富邦金控重申，這次公開收購價格業經獨立第三方會計師之評估為合理，係以公平且一致性之條件，提供日盛金控大小股東實現投資獲利的機會；富邦金強調，這次公開收購案，可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，並向日盛金控股東再三喊話，把握最後公開收購期間參與應賣。

(中時 )