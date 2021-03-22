AZ疫苗22日開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌帶頭打疫苗，由蘇貞昌先打，再由陳時中接續打，盼提升國人施打意願，但民眾真的會因此安心嗎？國內一份最新民調結果顯示，有3成9的民眾因為蘇揆率先接種，可提高施打意願，但卻有高達4成國人更傾向由蔡英文總統施打後，再行接種。

陳時中22日表示，之所以會帶頭打，最主要是在最後專家會議時，大家覺得近來歐盟的AZ疫苗血栓事件會影響民眾的信心，希望有指標人物來建立大家的信心，今日打完第1劑後，陳時中預計在5月17日打第2劑。至於總統蔡英文何時才會接種？陳時中表示，要看看有無特殊行程，由醫療團隊決定。

據《匯流新聞網》同日報導，一份由台灣社會調查所近日所做「COVID-19新冠肺炎疫苗施打意願」民調顯示，AZ疫苗接種意願，有44.2%民眾會因總統蔡英文率先施打而提高接種意願，若接踵對象是蘇貞昌和陳時中，則各有39.1%和43.6%的民眾會因此提升接種意願。

該民調調查所所長、前衛生署長楊志良表示，會選在開打首日公布民調，是因為看不下去陳時中「醫護不打我再打」的說法，這種說詞會有所民眾對疫苗的信心，他才決定公布這份民調。

該民調是由台灣社會調查所，於3月17至18日，針對全台1073名年滿20歲以上民眾進行的調查。

(中時新聞網)