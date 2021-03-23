2021司諾克「冠軍聯賽」的第7輪預賽以及最後的冠軍決賽即將於3/29～4/1在英格蘭舉行，誰能奪下冠軍，台灣運彩提供「冠軍」玩法，大家可以來猜一猜。

司諾克冠軍聯賽 運彩冠軍玩法熱門選項曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

2021司諾克「冠軍聯賽」是世界巡迴賽20站中為期最長(1/4～4/1)也是賽制最特別的1站，總共有7輪的預賽以及1輪的決賽，目前已完成了6輪的預賽，即將於3/29進入第7輪預賽，並於3/31進入最後一輪的決賽，台灣運彩有提供「冠軍」玩法，選項從一開始的23項進行到現在只剩12項，大家可以把握機會進行投注。

2021司諾克冠軍聯賽賽制說明。(台灣運彩提供)

「冠軍聯賽」是屬於非積分的排名賽，有25名選手參賽，總共會進行8輪比賽，其中前7輪為預賽，最後一輪為決賽，每1輪都會有7名選手先進行單循環賽取前4名進入淘汰賽，淘汰賽最後勝出者取得決賽輪的門票，其他3人及該輪單循環賽的第5名(共4人)連同其他尚未參加預賽的3名選手一起進到下1輪的預賽，至於該輪預賽排名最後的2人則被淘汰，依此類推。

2021司諾克冠軍聯賽賽制(台灣運彩提供)

截至目前賽程已完成了6輪的預賽，取得決賽資格的選手依序為1.周躍龍(Zhou Yuelong，世界排名18)、2.多特(Graeme Dott，世界排名22)、3.希金斯(John Higgins，世界排名6)、4.川普(Judd Trump，世界排名1)、5.凱倫 威爾森(Kyren Wilson，世界排名5)及6.阿利斯特 卡特(Allister Carter，世界排名26)。

2021司諾克冠軍聯賽決賽輪名單。(台灣運彩提供)

司諾克冠軍聯賽冠軍賠率。(台灣運彩提供)

3/29～3/30即將進行第7輪的預賽，緊接著3/31～4/1馬上進行最後一輪的決賽，誰能奪得冠軍，大家可以就現在「冠軍」玩法可能勝出的12個選項進行投注，或許您可以幸運地抱回獎金。

(中時新聞網)