據統計，現代汽車（Hyundai Motor Co.）和起亞（Kia Corp.）去年在大陸市場的經營虧損近2兆韓元（約合505億台幣）。這是自2002年進軍大陸市場以來最差的成績單。

據分析，這是部署薩德反導彈事件、聲譽下降、新冠疫情以及主打車型未能滿足大陸消費者的需求等多種因素綜合作用的結果。基於此，現代汽車集團（現代汽車、起亞）的在華業務今年將全面革新。

現代汽車日前表示，其在大陸的法人北京現代去年的銷售額只有6.87兆韓元，幾乎比上一年的10.21兆韓元少了一半。去年的經營虧損則達1.15兆韓元，比2019年的5234億韓元成長一倍。

東風悅達起亞的情況也大同小異。銷售額從2019年的3.76兆韓元下降到去年的3.59兆韓元，經營虧損從3120億韓元增加到6499億韓元。現代和起亞兩家公司的銷售額連續4年雙雙下滑。

在大陸銷量也萎靡不振。去年，現代汽車和起亞在大陸市場的銷量為66.47萬輛，和2019年相比銳減26.9%。較2016年（179.2萬輛）銷量減少一半多，為近4年來首次。

2010年代初期，其市場市占達10%，去年卻跌至3.4%。業界相關人士表示：「汽車銷售持續減少，致使需要斥資補貼經銷商，然而經營業績卻不斷惡化，總是反覆出現這種情況」，「在總體上處於僵持狀態。」

自2017年以來，現代汽車和起亞的在大陸銷售疲軟，主要原因在於「薩德事件」導致的兩國關係惡化。隨著大陸抵制韓國產品的運動不斷擴散，現代汽車集團的銷量便開始大幅下滑。去年還受到新冠疫情的沉重打擊，其銷量持續下跌。

但很多人認為，原因不僅在於外部環境，從內部來看，現代汽車集團未能及時滿足大陸消費者對運動型多功能車（SUV）及大型高檔車的需求。有分析認為，小型轎車、中型轎車和低價車型在大陸持續熱銷，使現代汽車集團未能及時應對大陸市場的變化。

另外一個問題是品牌定位模糊。德系車和日系車被評為高階品牌，大陸當地汽車則以低廉的價格吸引消費者。而現代汽車集團的定位策略既不高檔，也不實惠。

對於現代汽車集團而言大陸市場的意義重大。該集團雖然在歐美市場取得了超乎預期的良好業績，但大陸市場卻日漸蕭條。

為減少不必要的費用，北京現代和東風悅達起亞的兩家工廠停產，但仍未能降低赤字率。新車攻勢和人員調整（現代汽車集團大陸區總裁、北京現代總經理、東風悅達起亞總經理）等舉措的效果也並不明顯。

但現代汽車集團並不能就此選擇放棄大陸市場，因為大陸是全球最大的汽車消費市場。為此，現代汽車集團計劃徹底改變對大陸戰略，擺脫性價比的形象，走向高階。

公司高層表示：「即使銷量減少，也要改變品牌形象」，「我們不急於補貼經銷商來提升銷量，而將致力於推出能夠讓消費者認可的好車。」現代汽車集團計劃減少低價車型在產品組合中的比重，並隨之增加在全球受歡迎的高級車比重。

現代汽車今年將在大陸市場推出氫燃料電池汽車NEXO、純電動品牌首款車型艾尼氪（IONIQ）5和新型途勝等。起亞則計劃推出全新嘉年華等車型。現代汽車高端品牌捷尼賽思也將於年內上市。現代和起亞將今年在華銷量目標分別定為56.2萬輛和25.5萬輛，較去年銷量提升約23%。

(中時新聞網)