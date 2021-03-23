【回憶殺】64歲資深男星趙學煌因演出花系列男主角爆紅，然而2000年一場車禍意外，卻從此改變他的一生，他的下半身失去知覺，無法再自由行動，所幸老婆蔡秋蓉不離不棄照顧，他的恢復狀況也越來越好，「當我決定跟它（病魔）博鬥，跟它拼下去的時候，我就沒有掉過一滴眼淚。」

趙學煌曾演過多部花系列作品的男主角。(中時資料照)

趙學煌透過中視基本歌星考選進入演藝圈，1980年演出《摘星夢》出道，和初戀蔡秋蓉結婚後，他的戲也越接越多，逐漸打開知名度，然而趙學煌在北京的一場嚴重車禍，卻造成他胸部以下完全癱瘓，他有很長一段時間陷入低潮，甚至試圖輕生，他變得脾氣暴躁又自閉，幾乎不願意和任何人接觸。

趙學煌從此只能以輪椅代步。(中時資料照)

由於脊神經病變嚴重，影響到趙學煌的視覺和嗅覺，只能靠蔡秋蓉照顧，蔡秋蓉把苦往心裡吞，始終堅定不移地陪伴在他身邊，空閒時間還會念故事打發時間，無論如何都不肯放棄他，趙學煌曾感恩地說：「沒有她，真不知我會變成甚麼樣子」，在妻子的鼓勵下，他重新回到螢光幕前，還入圍金鐘獎，用實力證明自己。

趙學煌(右)入圍2005年金鐘獎戲劇類連續劇男主角獎。(中時資料照)

蔡秋蓉一邊開餐廳、一邊照顧趙學煌，為了好好照顧老公，她只做中午的生意，晚上一定會回家吃飯，她也誇老公10幾年來，從來沒有因為身體不適亂發脾氣，「我回家時，他常對我說『妳辛苦了』！」只要一句話，這些辛勞就都消散。

趙學煌和蔡秋蓉夫妻倆一路走來始終恩愛。(中時資料照)

趙學煌也曾說：「如果能跳樓的話我已經跳樓了，如果能吃藥的話我已經吃藥了，但是經過那麼長的一段日子，不是我誇我老婆，我真的娶了一個很老的老婆」，夫妻倆扶持多年，總是懂得互相體諒、感謝，攜手走過風雨的愛情令人十分動容。

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