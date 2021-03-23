台灣基進立委陳柏惟（中）。（資料照片）

台灣基進立委陳柏惟。（資料照片）

郭正亮（右）日前上Yahoo TV的《鄉民大會》。（取自Yahoo TV）

罷免基進黨立委陳柏惟行動已展開第二階段連署，陳柏惟日前嗆聲，「跟國民黨站在一起的是假公民，他無法尊重。」對此，郭正亮認為，其實這樣很笨，等於讓顏寬恒很難做人，逼顏家表態。

前民進黨立委、東吳大學教授郭正亮在Yahoo TV《鄉民大會》指出，陳柏惟的講話，就策略來說並不聰明。陳柏惟因為面臨罷免，原本到處都是講顏家好話，顏家的場子也都去，就想息事寧人，因為罷免本質就是仇恨動員。

郭正亮話鋒一轉，認為陳柏惟講這句話，提到顏寬恒的爸爸是無黨籍，質疑顏寬恒為何要加入國民黨？有點要分化顏寬恒與國民黨。他以為這樣對於反罷免會有利，其實這樣很笨，等於讓顏寬恒很難做人，因為顏寬恒畢竟是國民黨提名的。

郭正亮分析，顏寬恒本來還在算，如果陳柏惟罷免成功，2021年立委就要改選，到了2024要再選一次，等於要投入三次選舉，這都要花錢。所以本來顏家沒有積極在動，但卻被陳柏惟激怒，讓顏家不好做人，逼顏家表態。

郭正亮認為，陳柏惟有時講話講過頭，對他自己不是好事，面對罷免是情緒越低越好，畢竟罷免票只要四分之一。（有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。）

郭正亮預測，在陳柏惟沒講那句話之前，比較傾向顏家不會動，但怎知陳柏惟這麼衝？嚇死人。很少看到顏寬恒在臉書寫這麼長、又文情並茂的文章，只是被人講成這樣，必須要表態。

(中時新聞網)