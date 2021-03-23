汪小菲和大S當年認識20天就閃婚，感情一度不被看好，如今已結婚10年，育有一對兒女，一家四口生活幸福美滿，汪小菲不時會在社群網站上感性喊話老婆、子女，22日則慶祝結婚10周年，一番甜蜜告白，閃度破表。

汪小菲在微博寫下：「老婆，小女孩兒，十周年快樂，再過十年希望你還是願意」，寵妻之情流露無遺，同時附上夫妻倆合照，只見兩人甜蜜地靠在一起，大S紮起頭髮、頂著妹妹頭，雙手托腮對著鏡頭露出甜笑，整個人狀態極好，逆生長的凍齡顏值吸引粉絲激動留言「S太美了，水汪汪的」、「我靠！真的是小女孩」、「大S根本就還是少女」、「大S好年輕！歲月停滯了嗎」。

汪小菲慶結婚10周年，大S被狂讚根本少女。（圖／翻攝自微博）

林心如、霍建華、范曉萱等人都現身一起慶祝。（圖／翻攝自微博）

另外，汪小菲還Po出和親友們聚會的合照，林心如霍建華夫妻、陶喆、范曉萱、王偉忠等星友都到場，卻唯獨不見小S，就引來不少網友好奇，笑虧「還有一位國際巨星咧」、「沒有邀請小S，她會不會在家捶墻」、「是不是怕鑽戒又被小姨子截胡，都不喊她了」，意外成為討論亮點。

而汪小菲也有感而發地回憶起，王偉忠在10年前的婚禮上說了一句話，「我們都是坐一條船來的，生死與共，過去的緣分在今生再聚，所以要好好的坐下去」，浪漫程度閃瞎眾人。

(中時新聞網)