「核四啟動公投」雖然還有幾個月才投票，但是「擁反核大戰」已經相當激烈，高雄市議員黃捷在3月11日的臉書上，發表一篇「福島核災十週年」的貼文，主要內容是反對核能。底下的留言非常熱烈，許多支持者也跟進反對核電，其中一位名叫范揚德的網友以「核四包商員工」的身分大談核四施工過程不安全，語氣言之鑿鑿，自然得到許多反核者的認同。但是被他點名的營造公司在得知後，直接在官網上否認承攬過核四的相關工作，打臉網友的信口胡謅。

范揚德在黃捷貼文下留言：「不好意思~黃委員跟妳借個版分享一下~借版分享我的親身工作經歷~至今還是有腦殘的想動核四.........廢話我不想多說.........我只提醒：我從事鐵工業，我約十年前就曾經在核四裡工作過短暫的幾個月！當時受僱的那間小企業是"互助營造"下的一個小包商！經手的工程根本沒照施工規範走！核四若運轉絕對出事！想查看看我所言真假嗎！？去查查看台電核四龍工處出入證申請名單吧~如果申請資料有保存至今那就絕對找得到我的名字！我就是因為做了一段時間發現他們工程根本亂搞...看不下去、做不下去，怕以後核四真給它運轉後出事...

核能阿..........會死很多人的！！！所以才走人........核四的去留...要我說...應該把裡面的人全撤離、

周邊百姓全撤離.....核四全境所有建物、設施全數炸毀！那座建築根本就是宦官跟奸商針對台灣國庫造出來吸金的黑洞！不該存在！」

范揚德的言論。(圖/黃捷臉書)

由於他提到了「互助營造」這間確實存在的公司，因此成了其他網友查證的線索，網友黃鍾反問「請問互助營造承攬核四的哪一部份工程？」

范揚德：「不知道」

黃鍾：「那麼你哪一年在互助營造的核四工地工作？」

范揚德：「忘記了」

黃鍾：「那麼你方便告知互助營造的大概內容嗎？」

范揚德：「請到黃捷委員那裡看吧」

黃鍾：「你反核我尊重，但人不應該只有立場沒有是非，互助營造並沒有承攬核四工程，所以我希望理性討論核四存廢，而不是用捏造的故事潑X….就事論事好嗎？」

范揚德：「你怎麼知道互助營造沒有做核四工程？」

黃鍾：「...現在資訊都公開透明，我想很容易就能查詢到。」

范揚德：「這樣說來，那我有必要跟你說這麼多?」

黃鍾：「沒關係，我只是告訴你互助營造沒有承攬過核四工程，所以你所言的工程，可能不是核四吧！」

范揚德：「多說無益，如若真有相關單位對我的言論感興趣，自會深入調查，屆時一切攤在陽光下一目瞭然！」

其他網友就樂了，直呼「問什麼都說不知道、忘記了，還敢說自己懂，鬧笑話嗎?」、「真是造謠出張嘴，闢謠跑斷腿」

還有人笑稱「核四包商真的滿街走」、「只剩下我不認識核四包商了嗎?」

網友黃鍾質疑范揚德。(圖/臉書)

范揚德沒有辦法證明自己的言論。(圖/臉書)

之後，也網友去通知互助營造這件事，於是該公司的首頁出現這段小字「本公司從未承攬核四相關工程，近日社群網路散播本公司承攬核四工程有不當施工之言論絕非事實，有損本公司殷實經營七十餘年之商譽，特此澄清以正視聽，並盼君子自重免於訟累」

互助營造公司在官網上直接以文字澄清。(圖/互助營造)

至於范揚德先生，沒有看到他就此事做其他回應。

(中時新聞網)