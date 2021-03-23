開發金與摩根士丹利纏訟多年，終於有結果，開發金控22日晚間發布重訊，子公司中華開發資本與摩根士丹利（Morgan Stanley）針對Stack 2006-1 CDO Supersenior Swap 商品交易的爭議案，已經達成和解。

開發金子公司開發資本前身為中華開發工業銀行（開發工銀），2010年時，開發工銀在美國對摩根士丹利提告；根據當時說法，摩根士丹利曾進行一項與美國次貸商品相關的投資，而後卻把損失轉嫁給開發工銀。

開發金22日發布的公告內容指出，開發資本與摩根士丹利之間因Stack 2006-1 CDO Supersenior Swap商品所承作的Swap交易糾紛，經開發資本於美國紐約法院提起訴訟後，雙方經過調解程序，已就和解條件達成合意；和解內容因涉及當事人機密，予以保密。（編輯：張佑之）1100323

(中央社)