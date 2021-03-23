台灣近期「鮭魚之亂」紅到國際媒體都爭相報導，不少民眾批評，許多人仍有貪小便宜的想法。兒科醫師陳木榮就在臉書上分享診所剛開業時，曾經有位中年男子常常報到，故意假冒榮民的身分以省下50元的健保負擔。當男子真實身份被曝光後，竟當場大發雷霆，令眾人不勝唏噓。

陳木榮醫師日前於臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 」中回憶起多年前兒科診所剛開業時，由於當時還沒正式完成健保卡建置作業，還不能核對健保卡持卡人身份。

陳木榮表示，在開業第一天，有位年約50多歲，理著小平頭的男子到櫃台掛號，並稱自己是「榮民」身份，可以免付50元的部分負擔。正巧當時診所才剛開業，系統又無法讀取男子身份，就不疑有他給予優惠減免。從此，男子每隔2-3天就會跑一次診所，每次都利用他的榮民資格做減免。

兒科醫師陳木榮在臉書上分享診所剛開業時，曾經有位中年男子常常報到，故意假冒榮民的身分以省下50元的健保負擔。（本報資料照片）

直到半個月後，診所健保讀卡系統建置完成，馬上就讀取到平頭男的身份並不是榮民，櫃檯必須依照規定向他多收50元的部分負擔。然而男子卻當場大發雷霆，氣炸直呼，「為什麼不能睜一隻眼閉一隻眼！」表示希望診所能像以前一樣，把他當作是榮民，直接少收50元。

陳木榮當下還好聲好氣跟男子解釋，以前沒有收50元是因為我們沒辦法查證他的身分，現在查證完身份後，診所也不會追討之前少付的費用。相反地，還會自己掏錢補貼前半個月少收的費用給健保署。但要求男子之後來診所看病，都必須付50元的部分負擔。然而，自從身份曝光後，這位平頭男子就從再也沒有在診所出現了。

陳木榮坦言，這種奇葩的事件，自從可以順利查詢健保卡裡的榮民福利減免身分之後，就沒再發生過了。但可能是最近吃了幾片鮭魚，讓他再度想起這件事。對此，網友也搖頭表示，「很難懂那些愛貪小便宜的人在想什麼？好好過日子很難嗎」、「沒告他詐欺或請他補足之前應繳的費用就算了，反而還罵人，應該是惱羞成怒」、「在台灣這種『出類拔萃』的人快變成常態了」。

(中時新聞網)