黃介正認為，美軍以及日本自衛隊會不會協防台灣？答案是一定不會。圖為美日等國於2020年10月26日舉行代號「銳劍-21」的陸海空聯合軍事演習。（摘自美軍太平洋艦隊臉書）

對於台海發生爭端，美日協防台灣的可能性有多少？前陸委會副主委、淡江大學副教授黃介正直言，可能性是零。他說，美國會不會「支持」台灣？答案是會；至於美軍以及日本自衛隊會不會協防台灣，答案是一定不會。

根據《中評社》報導，黃介正表示，美日協防台灣的議題，第一個要先問美日協防是什麼？為什麼要協防台灣？美國希望第一島鏈不要有缺口，不要因台海之間問題，影響美日、朝鮮半島的海空運，美國當然不願意因處理台海可能爭端時，引發其他盟國對於美國在西太平洋安全承諾的疑慮。

他說，美日會不會支持台灣？他認為一定會，因為台海情勢緊張，美日一定會很快發表聲明表達支持，但是台灣民眾要知道，「絕對不會有美日軍隊跟台灣軍隊一起與解放軍作戰的情形發生」，那個可能性是零。

而美國會如何支持台灣？黃介正指出，美國可能發表嚴正關切聲明，可能維繫海上交通線暢通，這些都是可以期待美方的援助，但是要台美並肩作戰，或是美中直接開火，那是不會。因為沒有經過縝密的軍事演習、情資分享、通聯等演練，不可能一下突然變成同盟作戰。

黃介正分析，美日可以同盟作戰，那是天天在練、天天演習，但是台灣跟美國沒有，跟日本更沒有。在這種情形下美日台若三方武裝部隊同時出現在同區域，反而極可能會造成更大混亂。除非三方彼此操演超過10年以上，才能明確分工、不會產生誤擊，這才有可能。所以他認為美日協防台灣可能性是零。

他表示，美日之間的分工是日本守、美國攻，因為日本有憲法第9條規定，只能守不能攻，這也是前首相安倍晉三希望有突破的地方。

黃介正最後強調，日本協助美軍的行動，並不是針對台灣軍隊。至於會做些什麼？就要去推敲過去的演習項目。

(中時新聞網)