我國空軍2架F-5E戰機在台東外海訓練時發生空中擦撞墜機，由於是半年內的第2次事故，外界再度質疑F-5系列戰機老舊問題對空軍的嚴重威脅。F-5系列戰機老舊固然是必須面對與解決問題，但並非不堪使用，且還具有補充目前空中戰力的現實需要。戰機老舊問題雖是世界各國的常態，台灣在進行戰機增補換代之際，真正應該擔憂的是如何因應共軍持續滋擾，以致耗損我空軍戰力的問題。

若以近20年來F-5系列戰機的事故狀況看，2005年至2011年間是事故最頻繁的時期，平均1年就有1次事故與1名飛官殉職。2012年之後有8年未發生墜機事故，到去年底與今年初才又再發生，顯見這段時間的事故並未隨著時間推演與戰機更加老舊而成正比例增加。

若從已知的正常空軍勤務觀察，唯一與F-5戰機事故呈現正相關的，是去年8月以來空軍執行監控共機擾台的F-16與IDF勤務快速增加，因此是否在訓練上更加倚賴F-5，導致其高執勤密度讓事故發生率跟著提高，才會在半年內連著2次事故，值得進行仔細的研究。當然，這只是個直觀的初步推測，其中是否有氣候或其他因素，需待空軍進一步調查才能確認。

不論如何，F-5系列仍然是目前空軍服役年限最長、技術上較落後的戰鬥機，從設計之初就有性能不可靠的問題，加上多停產導致零件難以取得，不只維護成本高，安全性也是問題。但是，使用老舊戰機幾乎是普遍現象，現在幾乎沒有哪個國家可以像共軍如此快速且大規模地更新武器，即便像中共大量資源投入軍火工業，都製造了殲-20的5代戰機，現在也還在使用如殲-7這種比F-5戰機更早設計的戰機。較大的差別是共軍使用的殲-7大都是2000年以後生產，機體不似F-5系列那麼老舊，且這些戰機目前也幾乎都是作為訓練使用。

大陸現在也還在使用如殲-7這種比F-5戰機更早設計的戰機，較大的差別是共軍使用的殲-7大都是2000年以後生產，機體不似F-5系列那麼老舊。（圖／網路）

姑且不論經濟發展較落後的國家，即便是經濟較為發達的美日英等國，老舊戰機仍在使用也是普遍的現象，像美國一些在1980年代生產的F-16C，也有些是在近幾年才陸續退役封存或改裝。日本也有許多高達30~40年機齡的F-15J，尤其近2年更是事故頻頻。據統計，自2008年至今，日本F-15J發生墜機、零部件掉落事故，已經高達70多起，而由於故障率愈來愈高，在軍民共用的機場上經常發生F-15J事故以致佔據跑道，影響民用航班起降，常被大陸嘲笑說可以直比惡名昭彰的印度空軍。

日本F-15J戰機亦因非常老舊，經常發生墜機、零部件掉落事故。由於故障率愈來愈高，在軍民共用的機場上經常發生F-15J事故以致佔據跑道，影響民用航班起降。（圖／日本電視畫面截圖）

日本專家分析稱，自2012年由政府購買釣魚島之後，中共軍機與船舶經常性地航經釣魚島與穿越宮古海峽，有時還會有俄羅斯戰機由北部署在沖繩群島的F-15J緊急升空應對的頻率大增，戰機故障率也隨之升高。當時新一代的F-35A戰機因研發不順利而尚未完成，F-15J又因故障多而不敷使用，只好讓要退役的F-4J幽靈式戰機重新上場，執行一些低強度的監控中共戰機或船舶的任務。

自2012年由政府購買釣魚島之後，中共軍機與船舶經常性地航經釣魚島與穿越宮古海峽，F-15J緊急升空應對的頻率大增，故障率隨之升高。最後只好讓打算退役的F-4J幽靈式戰機重新上場，執行低強度的監控中共戰機任務。（圖／日本航空自衛隊）

與台灣一樣，日本航空衛隊軍近幾年來也深受共機「疲勞戰術」滋擾之苦，原已老舊的戰機不堪大量監控勤務折磨，戰機耗損大，人員亦疲憊不堪，最後被迫變更軍機監控政策。日本防衛省在今3月3日宣布，對中國軍隊在東海的活動，只有在中國軍機威脅侵犯其「領空」時，才緊急起飛戰鬥機，如果僅是進入防空識別區，則僅以雷達監控，不派遣戰機緊急升空應對。雖然如此有點顏面上掛不住，但現實問題迫使好面子的日本人不得不做此決定。

目前F-5系列戰機過於老舊，但空防與訓練上仍有需要，據稱如果順利的話，國防部計畫2023年開始接收F-16V戰機後，於2026年讓F-5戰機全數除役。加上勇鷹高教機陸續服役，戰機老舊的問題可以逐步化解。但是，如果未來中共對我防空職別區的侵擾持續下去，仍需針對性擬定新的因應策略，避免在共軍的疲勞戰術下過度耗損戰力，以保存珍貴的軍事與戰術資源。

(中時新聞網)