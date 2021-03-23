中部地區終於開始降雨了。中央氣象局對南投縣、花蓮縣發布大雨特報。今(23)日花蓮山區及南投山區有局部大雨發生的機率。根據氣象局網站資料，目前包括合歡山區、南投縣仁愛鄉等地區，都出現降雨，但雨勢都不大，水庫要解渴，還需要更紮實的累積降雨。另據「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天晚上到明（24日）白天，將有一波華南雲雨帶通過，預計能替全台各地都帶來一波雨勢。氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，這一波降雨對中部以北主要水庫貢獻「聊勝於無」。

中央氣象局對南投縣、花蓮縣發布大雨特報。(氣象局)

今天強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫比昨天回升，今天台灣平地最低溫新北市雙溪區、11.7度。氣象局指出，今天清晨受強烈大陸冷氣團影響，天氣仍寒冷，中部以北及東北部低溫普遍在12到14度，至於南部及花東低溫約15、16度，白天開始冷氣團減弱，氣溫將會回升，北部及東半部高溫可以來到19至22度，中南部約24到26度；白天以前水氣偏少，除北臺灣仍有零星降雨外，其他地區為多雲的天氣，晚上開始受華南雲雨區東移影響，降雨再度增多，中部以北及東北部轉為短暫雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨。

氣象局指出，今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天白天起大陸冷氣團減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，北部地區擴散條件佳，中南部地區風速較弱，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時新聞網)