一向給人知性形象的于美人，出道前曾是補教名師，進演藝圈後出書、主持各類型電視及廣播節目，還客串演出不少戲劇，甚至在去年總統大選期間，擔任親民黨的發言人，相當符合她曾說的名言：「人生沒有用不到的經歷。」近日本刊也直擊她現身政治大學宗教研究所，參加碩士班口試，想來是要為自己的滿滿經歷再添一筆。

在政大宗教所的網站上，可見到于美人的本名出現在口試名單中。（圖／翻攝自政治大學宗教研究所網站）

目前于美人手上有《超級紅人榜》、《請問你是哪裡人》等節目主持工作，還經常在網路開直播，或參與公益活動，日子過得忙碌充實。不過，近日本刊在政治大學的宗教研究所網頁上，看到系所公告的一一○學年度碩士班入學口試時間表，第一位口試者正是于耘捷（于美人本名），看來出道二十六年、畢業於東吳大學中文系的她，有意讓學歷更上一層樓。

曾是補教名師的于美人，被本刊直擊現身政大準備進行碩士口試。（圖／本刊攝影組）

三月十二日早上九點多，本刊在政治大學文學院百年樓的宗教研究所外，直擊穿著白襯衫、搭配棕色外套和及膝裙的于美人，拎著包包準時抵達研究室，準備進行口試，不到三十分鐘便離開考場。從她自信滿滿的神情看來，應是對於錄取有十足把握。

離開政大時，于美人腳步輕鬆，似乎對錄取頗有信心。（圖／本刊攝影組）

早在擔任補教老師之前，于美人就養成閱讀大量資訊書籍的習慣，接著快速抓出重點，再有效地傳達給學生。進入演藝圈後，她也積極發揮這個強項，無論是在節目中或出席演講等場合，都常常與來賓、觀眾、粉絲或讀者互動，並分享各種生活知識。

經常參與公益活動的于美人，對社會議題十分關注。（圖／翻攝自于美人臉書）

有過一段婚姻的于美人，前夫是虔誠的基督徒，她則是個愛拜拜的人，篤信媽祖、三太子及關公等。因此，于美人對於宗教話題有許多想法，她曾表示在宗教上，每個人都可以選擇適合的「老闆」。

去年擔任親民黨發言人期間，于美人也曾呼籲「反滲透法」不能倉促立法，否則宗教交流將受到重大影響。看她對宗教議題如此關注，如今攻讀宗教研究所碩士班，完全不讓人感到意外。對於赴政大口試一事，本刊傳訊給于美人並致電助理，但未能取得回應。

于美人幽默機智的主持風格，深受觀眾喜愛。（圖／衛視提供）

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(中時新聞網)