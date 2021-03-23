出道前曾是補教名師的于美人，進演藝圈後出書、主持各類型電視及廣播節目，還客串演出不少戲劇，甚至在去年總統大選期間，擔任親民黨的發言人，知性智慧形象深植人心；近日本刊也直擊她現身政治大學宗教研究所，參加碩士班口試，想來是要為自己的滿滿經歷再添一筆。看來當藝人二十六年、畢業於東吳大學中文系的她，有意讓學歷更上一層樓。

有不少藝人在演藝圈中已經是一姐級的天后地位，但仍求知若渴想重返校園再當一次學生；陳亞蘭先前便在攻讀師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班，又演又讀忙了17個月後，2019年出席畢業典禮，她開心地表示：「沒穿到結婚禮服，穿碩士服也很棒！」

徐若瑄2019年於世新大學上海碩專班畢業，能兼顧學業、事業與家庭讓她充滿感激，但論文以自身的30年演藝經驗當「技術報告」來撰寫，一度引發熱議。

而潘越雲2018年考取師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班，每周六、日都要從早上9點一路上到下午6點，去年分享畢業喜訊，認為音樂視野將更寬廣。

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(中時新聞網)