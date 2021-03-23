好的生活習慣能調控基因表現，醫師「洛桑加參」在出版的書中提到，科學家已經發現，基因的遺傳指令是可以被改寫的，並非取決於祖先或父母。自己的生活態度、想法、看事情的角度，更大一部分地決定了自己生命的走向。因此習慣相當重要，特別是有意識或無意識、常常重複在做的那些事，特別有影響力。

他表示，不良的生活習慣日積月累，年輕時不一定看得出異狀，一旦累積到超過安全標準，隨時都有可能崩潰，養成糟糕的生活習慣，相當於是在「養生活習慣病」。

「生活習慣病」（Lifestyle Disease）在台灣被稱為「慢性病」，以往生活習慣病叫作「成人病」，通常要等到上了年紀才容易發病。然而現今罹患癌症、心血管疾病、糖尿病、血脂異常、高血壓的人，卻是越來越普遍也越來越年輕化。

例如心血管疾病的前期，就是「代謝症候群」。在「前期」及時收手、預防，後面就能省下一大堆麻煩事和金錢的虛擲。預防代謝症候群可以這麼做，「飲食失衡專吃些沒營養的」、「一直抱著壓力不放」、「酗酒愛喝喝不停」、「愛抱怨、愛計較」、「久坐又不去運動」。

「洛桑加參」提到屬於靜態活動的開車、坐辦公桌、半臥半坐看電視，只要超過9小時就算是「久坐」。每天坐超過9小時，死亡風險增加22％，超過11小時，死亡風險更增加50％。

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(中時新聞網)