春分乍過，隨著火土三合出相，早先美中節節升高的政治角力、亞洲貿易齟齬，以及頻傳的交通災厄、氣候異象，或公衛方面真真假假的新聞風波，將逐漸煙消雲散，且日金於27日合相，韶光旖旎，春雨如絲，本周政治經濟要聞轉善，不似早先混沌，大有耳目一新，海晏河清之象。

29日的天秤滿月，加上水海相合於雙魚宮，全球疫情下，經濟弱勢、女性，以及高危世代的嚴峻現況，透過社群媒體關懷揭露，為早春增添人道溫情氛圍。傑出性少數或是跨性別的政治人物，在本周更膺獲肯定，一夕暴紅，成為茶餘熱門話題。財經方面，本周全球股市或有不理性增長，投資人宜加注意。

本周星情排行

牡羊座 花團錦簇 運勢最佳

雙魚座 無心插柳 偏財最俏

天秤座 紅娘欽點 情緣最美

雙子座 扭轉乾坤 攀升最多

牡羊座 輕歌曼舞一身快意

春風得意，歌花詠月。因金星相位佳，牡羊能巧解地雷困境，順利轉危為安，再無太多煩惱。偏財入帳，更有纏訟困局消解。人緣桃花盛開，有伴侶的牡羊，感情是春深雨過西湖好。

金牛座 厚積薄發謀略後動

成事在天，3月中旬後，金牛座炙手可熱，挑戰雖多，但有守護星吉相連番，能一呼百諾，引領眾人輕騎過關。在職涯上蓄勢待發，極受矚目，差旅解封在即。正財因加官晉爵有增。感情是晴日催花暖欲然。

雙子座 攜手同行風景更美

機不可失。本月雙子挾團隊助力，開啟合作新局，溝通協調隨著火土壓力閥洩，同理共情，聲色動人，金言玉口打動人心。漏財警報解除，正偏財更上層樓。感情是弱水三千只取一瓢。

巨蟹座 否極泰來最後衝刺

波平不驚。巨蟹告別業力，滿月前後捷報連連，盡收曾經的失土。一心案牘功名，訂下目標，便能順利實現，土火出相能稍微鬆泛。本周健康與心理狀態轉善。正偏財更是止漏有方。感情是穩泛平波任醉眠。

獅子座 花開堪折切莫錯過

一展長才，萬里無雲。獅子本周逢日星吉兆及天秤滿月，口舌混亂止歇，終於能心寬不悵。舊情舊事，隨著火土出相，立地放下，即刻解脫。財運方面，宜牛刀小試。桃花美，感情是春風拂檻露華濃。

處女座 沉醉春風垂手無為

佳期已至，3月下旬，處女的焦點從利他轉為潛心，休管社交他人說。修身方能齊家治國，由於土火出相，宜調養身心，或是勘破心魔。閒雲野鶴，無心財利。感情是垂柳欄干盡日風。

天秤座 信手捻來繁花似錦

開低走高。本周天秤催動東風，滿月前後主輔皆宜，成績燦然，內在強大，抗壓係數極高。守護星又與太陽相合，打動強勢貴人，助輕騎過關。偏財無，正財入庫。感情是守得雲開見月明。

天蠍座 防機關算盡卿福澤

審時度勢。天蠍如遊歷天外仙山，人情世故宛如鏡花水月，虛實難辨，切莫走心。但本月末尾於職場強渡關山，部分天蠍更是大悲後大喜隨至，加官晉爵。投資運奇佳。感情是畫船撐入花深處。

射手座 春暖花開執著解脫

轉心換念。射手本月下旬放下執著，運勢翻揚，家戶或職場困境迎刃而解。火土出相，口舌紛爭自然消退，貴人更是接踵而來，私生活更有喜訊可期。感情是眾裡尋他千百度，單身射手情緣斐然。

摩羯座 好人緣賴厚積薄發

勢如破竹，俯拾貴人。本周摩羯運勢持續衝高，坐擁天時地利，以及所謂難調的人和。太陽與金星吉相，助力奧援比比皆是，只需稍動尊口。正偏財普。感情是人在心中便是仙。

水瓶座 前嫌盡棄休管他人

一片冰心，水瓶3月末尾需留意日常忙亂中有錯漏。部分水瓶則是從身心病中解脫。金星相位佳，縈繞心頭或拖沓良久的工作大案，迎來豐厚報酬，輝煌收尾。有偏財至。感情運淡泊，是野岸無人舟自橫。

雙魚座 擇善固執心比金堅

精誠所至，金石為開。本周雙魚的關鍵字是「心誠」，逢土火出相，謹小慎微在日常，方能趨吉避凶。守護星與水星再度相合，始知貴人是經營在日常，豈能不留口惠。偏財旺極，點鐵成金。感情是俯仰流年二十春。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)