「水貨炭火烤魚」餐廳憑藉獨特口味深得消費者歡迎，本刊卻接獲申女和黃女陸配閨密爆料，指該餐廳板橋店王姓負責人也是中國配偶，卻與台籍林姓老公聯手坑殺2人，黃、申賠上自己畢生積蓄還慘揹債務，黃女更得靠到麵店打工以支付利息錢，生活被害王女害得苦不堪言。

來自湖南的申女（46歲）和江西的黃女（45歲）就感嘆著說「以為大家都是同鄉會彼此照顧，沒想到欺負我們出手更重。」2人翻閱手機中與王女出遊、吃飯的快樂合照，照片中的她們爽朗燦笑、擁抱親吻，更勝手足的閨密情誼瞬間湧上心頭，但曾經多開心，發現遭欺騙的當下就有多心痛，她們怎麼也想不到自己以誠相待的「姊妹」，竟會變成挖洞給她們跳的兇手。

申女和黃女感嘆：「以為大家都是同鄉會彼此照顧，沒想到欺負我們出手更重。」（圖／張文玠攝）

「我們兩個就是太相信她（王女），才會傻傻照她說的做。」申女表示，她11年前嫁來台灣後認識黃女，2018年又在朋友聚會上與同鄉的王女相識，3人都同住蘆洲，正所謂「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」，兩人當場一見如故，時常在家務空檔相約喝茶聊天，本以為在台灣找到知己，如今回想才發現王女原來是另有所謀。

申女表示，每當她心情不好或跟老公吵架，王女都隨傳隨到，還會安撫開導、逗自己開心，黃女出遊受傷時，王女也是第一時間發現並協助送醫，對朋友照顧無微不至，但她言談間總會有意無意的打探姊妹們經濟狀況，得知黃女與申女尚有餘裕後，王女在前年8月提出創業計畫，表示自己和想加盟「水貨烤魚」，邀請申、黃兩閨密加入。

王女起初聲稱開店需500萬元，一股只要50萬，申、黃兩人希望能為日漸長大的孩子募得教育費，在王女慫恿下同意入股，黃女瞞著丈夫，拿老公跑計程車攢下的血汗錢投資50萬，申女則認領兩股，一口氣投入百萬元，其餘股份則由王女和丈夫分攤，申女期盼姊妹合作能賺進大把鈔票，卻沒想到是惡夢開始。

憑藉鮮香刮辣的口味，「水貨烤魚」贏得消費者喜愛，板橋店生意由為興隆，在疫情期間店內仍有8成滿。（圖／張文玠攝）

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(中時新聞網)