知名餐廳「水貨炭火烤魚」憑藉鮮美軟嫩、香濃麻辣口味贏得超高人氣，全盛時期在全台有10間分店，板橋店生意尤為興隆，申、黃陸配閨密卻投訴，該分店王姓負責人來自湖南，卻夥同林姓老公坑殺陸配姊妹，以投資之名從2人身上募得375萬元，還自製假收據試圖騙更多錢，2人現已憤而提告。

申女表示，她與王女同樣來自湖南，黃女則來自江西，3人在朋友聚會上認識後便一見如故，王女在前年8月提出創業計畫，表示想加盟「水貨烤魚」，聲稱一股只要50萬元，申、黃在王女慫恿下同意入股，黃女投資50萬元，申女認領2股，一口氣投入百萬元，原期盼能賺進大把鈔票，卻沒想到是惡夢開始。

「水貨烤魚」板橋店負責人王女（黃髮者）與股東申女、黃女同為陸配，三人一見如故馬上成為閨密，常在家務空檔相聚，如今卻因投資糾紛撕破臉。（圖／讀者提供）

申女說，餐廳在2019年10月開始籌備，但11月試營運期間，王女便開始哭訴籌備金不足，開店資金要增加到1000萬元，原本的10股也縮減成8股，等同於一股要125萬元，她與黃女起初不同意，王女卻語帶威脅，表示若不增資，先前投的錢將被稀釋，等於「打水飄」，2人無奈之下只好借錢投資。

「想說賺到錢就沒事了，我們都有下去做，做了2個月卻連薪水都沒拿到。」申女提到，她與黃女起初躊躇滿志，2人分別在內外場工作，看著客人源源不絕地上門，第一個月的營收就高達約200萬元，她們原以為所有難題都將迎刃而解，王女的坑殺行動卻還沒結束。

2019年12月，王女突然拿出三張總金額共160萬元的發票，表示店內資金仍有缺口，向總公司採買食材和設備的費用都由自己代墊，要求黃、申再拿錢出來，2人詫異之餘仔細觀察，卻發現王女提供的單據大有問題。

據悉，三張收據分別為10萬、71萬和78萬元，詭異的是，71萬和78萬元收據為2019年11月6日和同月8日開立，一張是購置烤爐，另一張則是買燈、碗和托盤等雜物，但2張發票號碼完全相同，總金額還有修改痕跡，明顯作假。

發票是2019年11月6號開立，發票號碼卻與同月8號開立的發票相同（紅框處），總金額處還有明顯偽造痕跡。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)