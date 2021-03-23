知名餐廳「水貨炭火烤魚」板橋店王姓負責人，遭控夥同林姓老公坑殺陸配閨密，還用假發票試圖騙更多錢，申女去年7月上門要求查帳，卻遭林男用瓷盤猛砸，申女頭部遭重創，當場頭破血流，王女則在旁冷眼看著老公向自己同鄉姊妹施暴，冷血行徑讓被害人難以接受。

申女表示，王女曾拿出假發票要求增資，被2人識破後卻「一推二五六」，表示發票來自總公司，她也不知道為何如此，無賴態度讓2人甚為惱怒，一氣之下退出工作崗位，想說等著分錢就好，但看著店內生意一天天紅火，王女卻始終不提供收支營運報表，更絕口不談分紅，更以「店內虧損」為由敷衍股東，申、黃兩人便在2020年7月上門，要求查帳。

根據本刊取得的畫面，當時店內處於下午休息時段而空無一人，但申黃兩人剛拉椅子坐下，林男便朝申女咆嘯，說沒幾句話就抄起桌上的瓷盤朝申女砸去，強大力道讓瓷碟碎成多片，申女頭部遭到重創，當場頭破血流，緊急送醫縫了3針，王女則在一旁冷眼看著丈夫對自己的同鄉姊妹施暴。

遭攻擊後，申黃兩人決定不再隱忍，提出傷害和偽造文書告訴，林男被依傷害罪判處拘役五十天，得易科罰金五萬元，林男也當庭承認自己用立可白偽造收據，但偽造文書案至今仍在審理中，且兩人期望的民事賠償更是遙遙無期，這樁失敗的投資案也讓她們的家庭關係降到冰點。

「為了這件事一直跟老公吵架，他還說要離婚。」黃女哽咽表示，過去丈夫的收入足夠應付家庭開銷，如今為了支付借款的利息錢，她得去小吃麵店上班，丈夫更是沒日沒夜的跑車，只盼能盡快將負債還清，夫妻倆一天說不到兩句話，希望王女能良心發現還錢，也盼消費者能看清這間店的真面目。

申、黃2人在3月20日晚間再度上門，希望王女能給個交代，王女起初還笑臉相迎，但一聽到她們是來查帳和索要工資立刻翻臉，立刻報警將2人請出店外，王女堅稱烤魚店開幕至今始終虧損，稱申女和黃女是股東而不能領工資，卻無法解釋為何她們夫妻倆有領薪水，雙方最終不歡而散。

中華婦女聯合會理事長何建華則譴責暴力，認為投資糾紛應良好溝通，不該使用非法手段，呼籲在台陸配姊妹團結合作、彼此照顧，將全力協助黃女和申女守護權益。

黃女拿出王女夫妻的假發票，證實2人早已預謀欺騙，閨密的背叛讓她悲從中來、潸然淚下。（圖／張文玠攝）

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(中時新聞網)