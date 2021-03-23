美容保養品名店「泊姿美容」，旗下位於豐原夜市的旗艦店，因為店面就開在當地民眾和觀光客往來要道中正路上，結果店家派出小鮮肉櫃哥在門口站崗拉客，許多行經此地的師奶紛紛被話術迷惑砸錢消費，事後欲退款卻遭拒，使得原本單純的夜市，瞬間變成肥羊屠宰場。

3月中旬，本刊記者實際走訪廟東，記者才剛經過屈臣氏門口，1名穿著白襯衫黑西裝，年紀20歲出頭的櫃哥就上前搭訕、熱情攀談，白淨臉上堆滿笑容，將1片眼膜塞在記者手裡「這給妳帶回去試用」；話才剛講完，又熟練的將手上的「淨化霜」擠出，接著就塗抹在記者右手背，推搓的同時介紹著「這能去角質，溫和又好用。」

泊姿美容雇用不少被當地民眾稱為「鮮肉黨」的年輕帥哥，這些人一見到女性就會上前搭訕攀談，並推銷各式保養品。（圖／本刊攝影組）

試用完產品，眼看站在騎樓無法清潔，櫃哥一個轉身，就說要領記者進入自家店內，由他幫忙清潔、塗乳液等，更「大氣」拆開一片全新眼膜，貼在記者手上做「體驗式推銷」。

而店家警覺醒頗高，發現記者還有一名友人A男陪同，2個人隨即上前將他圍住，詢問是否是到地下室進行「產品體驗」，並頻頻注意A男是否使用手機拍攝店家情況，而當時除了記者外，還有名中年婦人被工作人員圍住，師奶也豪氣消費約5、6萬元，並被帶到店外的提款機，當場領錢繳款。

此時服務記者的櫃哥，眼看「體驗式推銷」沒有奏效，竟自己默默退開，這時一旁長相斯文帥氣，看起來像是店長的另名男子馬上接手，繼續強調「我們淨化霜是天然酵素製成，現在買2送1，4千元不到。」記者露出猶豫神色，男子還祭出免費課程當誘因，「我們的產品都是整組販售的，會根據買的數量贈送不同堂數的免費做臉課程」。

但當記者詢問，有無其他套裝組合以及產品價格？店長卻不願多說，頻頻要求記者「妳先買淨化霜套組回去試試再說。」眾人眼看記者似乎無購買意願，臉色轉臭，但話鋒一轉，卻詢問記者要不要去泊姿擔任「銷售人員」。記者表達無意願後隨即離開。

對於豐原旗艦店屢屢發生消費糾紛，泊姿總公司黎姓副理表示，已針對豐原店人員進行銷售技巧以及售後服務教育宣導；如消費者提出訴求，可依照《消保法》規定，可在7日內辦理退費，如產品已拆封，可以進行協商依照比例拿回費用。

本刊記者也被泊姿美容的店員拉進店內推銷，在鮮肉櫃哥推銷碰壁後，長相斯文白皙的男子馬上遞補遊說，形同「車輪戰」。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)