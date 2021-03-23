在台中豐原廟東夜市（廟東）已有7年歷史的泊姿美容豐原旗艦店（泊姿），經常派出「鮮肉團帥哥」專釣師奶，這些小鮮肉一率是年輕俊俏、長相斯文的男性，穿著西裝向師奶推銷美容產品，但因消費爭議屢屢發生，泊姿總公司日前派出公司代表跟豐原店長出面鞠躬致歉，表示「可用最高道德標準審視」，但儘管言猶在耳，豐原店的銷售手法仍引起諸多爭議。

本刊記者日前實際走訪廟東，記者才剛經過屈臣氏門口，1名穿著白襯衫黑西裝，年紀20歲出頭的鮮肉櫃哥就上前搭訕、熱情攀談，他白淨臉上堆滿笑容，將1片眼膜塞在記者手裡「這給妳帶回去試用」；話才剛講完，又熟練的將手上的「淨化霜」擠出，接著就塗抹在記者右手背，推搓的同時介紹著「這能去角質，溫和又好用。」

臉書「廟東泊姿berji煩擾推銷保養品被害人社團」成立2個月已有554人加入，還有人曾被推銷因而刷卡13萬多元。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，「泊姿美容」已佔據廟東7年以上，從今年初至今，至少已有30位民眾受害，有受害者在臉書組社團，目前已有5百多人加入。其中部分被害人寫存證信函給泊姿後順利解約，但仍有許多人至今仍索討無門，被害人表示，想辦退款遭店家理直氣壯反嗆「買了不能反悔」，因為當時都是「自願」交付信用卡或是向融資公司辦理分期。

本刊調查，阿蜜爾實業泊姿化妝品代表人為呂慶雲，他同時也是康倪生醫、富昱國際等多家美容、生技公司負責人，去年5月間曾因未給付勞工延長工時工資，違反《勞基法》，遭到台中市勞工局裁罰。

台北市消保官龔千雅表示，店家告訴消費者「買了就不能退費，說法根本是錯誤的」。《消保法》第19條指出，訪問交易的消費者，收受商品或接受服務「7日內」，退回商品或以書面通知業者，無須說明理由或負擔任何費用或對價；也就是消費者事後仍有「反悔期」，能無條件解約退款。

對於豐原旗艦店屢屢發生消費糾紛，泊姿總公司黎姓副理表示，已針對豐原店人員進行銷售技巧以及售後服務教育宣導；如消費者提出訴求，可依照《消保法》規定，可在7日內辦理退費，如產品已拆封，可以進行協商依照比例拿回費用。

雖然已為銷售模式道歉，但本刊記者日前造訪台中廟東夜市時，仍遭「鮮肉黨」搭訕攀談，緊迫盯人的推銷各式保養品。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)