陽明海運在上周五（19日）公布今年1月自結稅後EPS2.3元後，弘遠投顧與群益證券22日都重新提出研究報告，宏遠將陽明稀釋稅後EPS自11.27元提高為26元，群益自10.04元提高為13.27元。航運業認為，兩公司預估數字出現倍數差異，主要是下半年難料，美國線是可以看出前三季會很好，但是歐洲線與東南亞線下半年走勢難料。

貨櫃船公司與攬貨業高階認為，陽明上半年EPS是很可能超過10元，但是歐洲線與東南亞線運價目前都有持續在小幅下修，在美國線因為碼頭擁塞未確實解決，貨櫃嚴重滯留，造成整體市場缺櫃問題，歐洲港口也因疫情造成的缺工有壅塞問題，缺櫃問題一旦舒緩，歐洲與東南亞航線運價下修速度就會加快。

美國商務日報近期發表的調查訪問指出，美國西岸港口嚴重的壅塞問題有兩大原因，一是進口貨量超過預期，另是疫情造成碼頭無效率操作。美國民眾去年1月4.8兆美元用在購買貨物，今年拉高到5.3兆美元，增加了近一成，但是因為難以外出用餐、旅遊，用在服務上的費用大幅減少。

經調查進出口商、銀行與卡車等行業，今年2月自亞洲進口的貨櫃量提高27.3％，業界估計6月以前每個月都會維持雙位數成長，而美國政府1.9兆美元紓困案將延續市場的高消費。

國內大型攬貨公司指出，因為去年的慘痛經驗，美國進口商今年提早進口美國開學季所需的用品，因此第三季要買的貨第二季就開始採買與委運，秋冬用品也相同，因此第二、第三季都還相當看好，上海航運交易所的市場周評也指出，美國線艙位是不足的，市場運價持續維持在高位，而船公司收取的買艙費農曆年後照常收取。

歐洲線因為99％以上的艙位都屬於三大海運聯盟，不像美國線還有像萬海這樣的獨立船東在派船營運，聯盟只要運價有較大下滑，就會透過減班、減艙來穩定運價，運價幾乎不可能再跌到成本以下，只是獲利多寡的差異，而這個差異，就是投顧無法掌握的部分。

航運界人士認為，宏遠的預估數字過度樂觀，群益的預估數字或許保守些，但實際況狀至少要到的第三季才會比較明朗化。業界大老則坦言，船東自己也不敢預測下半年到底會如何發展。

(工商 )