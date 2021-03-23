你喜歡吃生魚片、握壽司、軍艦壽司等日式料理嗎？但是你知道這些熱量和營養素含量分別是多少嗎？好食課整理了常見的日式料理，像是鮭魚握壽司、生魚片等等，一次和你分享！

●生魚片的熱量與三大營養素

好食課收集的有鮭魚、鯛魚、旗魚、鮪魚與花枝，都是我們常見的生魚片，一起來看看吧（以1片20克計算）

➤ 鮭魚生魚片：熱量44大卡、碳水化合物0.0克、蛋白質3.9克、油脂3.1克

➤ 鯛魚生魚片：熱量22大卡、碳水化合物0.5克、蛋白質3.6克、油脂0.7克

➤ 旗魚生魚片：熱量22大卡、碳水化合物0.16克、蛋白質5.2克、油脂0.0克

➤ 鮪魚生魚片：熱量20大卡、碳水化合物0.0克、蛋白質4.7克、油脂0.02克

➤ 花枝生魚片：熱量12大卡、碳水化合物0.16克、蛋白質2.8克、油脂0.06克

生魚片的熱量與三大營養素。(圖/好食課提供)

●握壽司的熱量與三大營養素

好食課收集的握壽司有醋烤鯖魚、鮭魚、蒲燒鯛魚、旗魚、鮪魚與鮮蝦，以下是以「一貫」作為標準唷！

➤ 醋烤鯖魚握壽司：熱量77大卡、碳水化合物8克、蛋白質1.6克、油脂4.3克

➤ 鮭魚握壽司：熱量60大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.5克、油脂2.0克

➤ 蒲燒鯛魚握壽司：熱量59大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.5克、油脂1.9克

➤ 旗魚握壽司：熱量43大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.6克、油脂0.1克

➤ 鮪魚握壽司：熱量43大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.3克、油脂0.2克

➤ 鮮蝦握壽司：熱量40大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.0克、油脂0.03克

握壽司的熱量與三大營養素。(圖/好食課提供)

●軍艦壽司的熱量與三大營養素

好食課收集的軍艦壽司有玉米沙拉、鮪魚沙拉、龍蝦沙拉、鮭魚子、山葵章魚與蝦味魚卵，以下是以「一貫」來計算！

➤ 玉米沙拉軍艦壽司：熱量75大卡、碳水化合物8.6克、蛋白質1.2克、油脂4.0克

➤ 鮪魚沙拉軍艦壽司：熱量65大卡、碳水化合物8.2克、蛋白質1.4克、油脂3.0克

➤ 龍蝦沙拉軍艦壽司：熱量61大卡、碳水化合物7.9克、蛋白質2.0克、油脂2.4克

➤ 鮭魚子軍艦壽司：熱量47大卡、碳水化合物7.4克、蛋白質2.6克、油脂0.8克

➤ 山葵章魚軍艦壽司：熱量39大卡、碳水化合物7.9克、蛋白質1.5克、油脂0.1克

➤ 蝦味魚卵軍艦壽司：熱量38大卡、碳水化合物7.4克、蛋白質1.6克、油脂0.3克

軍艦壽司的熱量與三大營養素。(圖/好食課提供)

這些都是我們常吃的日本料理，可以在吃日本料理時算一算自己吃了多少食物和熱量！

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(中時新聞網)