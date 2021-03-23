檢調偵辦中山一派出所員警貪瀆案，22日發動第10波偵查行動，查出中山警分局偵查隊員警陳錦男、北市警婦幼隊員警許峻銘，涉嫌向「嘉儷寶」酒店集團收賄，台北地檢署22日指揮調查局北機站、中山警分局兵分4路搜索涉案的許、陳2員警的中山警分局、婦幼隊員警辦公室及住處，並約談許、陳2人到案。檢方訊後，以2人涉嫌貪汙重罪，有串證之虞，23日向法院聲請羈押禁見。

檢調調查，陳錦男、許峻銘2人均曾偵查中山分局偵查隊，負責中山分局第2、3刑責區，與中山分局中山一派出所第9、19警勤區地域重疊。這是檢調偵辦中一所員警涉貪案迄今，第一次約談分局偵查隊員警。

檢調調查，「嘉儷寶」酒店集團業者曾小琪為了避免遭取締違法色情酒店，涉嫌自2016年4月起至2017年4月止，透過呂振世、邱信瑋2位白手套，按月向負責中山分局第2、3刑責區與中山一派出第9、19警勤區之地域重疊的員警陳錦男及許峻銘行賄2萬元至6萬元不等款項。

曾小琪、呂振世、邱信瑋3人目前仍在押，其中曾、呂2人已在今年2月起訴。

(中時 )