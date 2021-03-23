橘子(6180)公布2020年合併營收為104.43億元，年增8％，稅後歸屬母公司淨利8.72億元，年減2％，每股盈餘5元。董事會通過擬發放現金股利4元。

公司指出，2020年營收再次突破百億元，創歷年次高，主要來自端遊「新楓之谷」成長，為該款遊戲15年來營收新高，另外，「天堂M」營運穩健，及各事業群持續優化產品組合。而2020年受遊戲續約金影響，營業毛利為39.7億元，年減3％；營業費用為28.3億元，與前一年度相當，營業利益為11.4億元，營業利益率11％；歸屬母公司業主稅後淨利為8.7億元，每股盈餘5元。

橘子集團在2020年持續擴大全生態圈，推動遊戲、電商、媒體、支付四大事業成長及群揮綜效。遊戲事業群扮演獲利及導流要角，主力產品《天堂M》重大改版皆吸引大量玩家討論；而長青線上遊戲《新楓之谷》則在營運團隊精心策動各項潮感轉型計畫下，在港台皆大有斬獲，更促進香港遊戲橘子創下年營收新高的紀錄。今年上半年推出經典IP大作《龍之谷：新世界》及全新彈珠台動作RPG《彈射世界》，下半年則力推自研的休閒系《櫻桃小丸子手遊版》，期待多樣化產品的布局策略，掌握既有導流優勢。

2020年支付事業群肩負銜接線上線下消費場景的角色，橘子支付完成四大超商通路拼圖，並串接台灣中油、環球購物中心、美麗華等大型連鎖通路，全台累積超過6萬個消費據點。樂點則著眼開發新型態線上交易機制，並優化beanfun! 內「背包」功能。電商方面，有閑加入經濟部電商轉型振興方案，提供零售業者無痛數位轉型方案，並積極接入宅經濟相關商家。

去年媒體事業群的蟻力投身智能客服系統開發，提供差異化行銷服務，並以模組化工具及大數據，協助客戶打造專屬的顧客忠誠度計畫；猿聲除了透過投放廣告業務為客戶累積聲量，亦全力推動藝人經紀業務。

而果核數位全年資安業務擴增4成，產品AmazingThor安全VDI系統在疫情期間，協助大量東南亞客戶完成居家辦公的軟體佈建。新加坡子公司HyperG則逐步佈建在韓國、香港、越南、新加坡和馬來西亞等的通路。

(時報資訊)