經營85度C的美食-KY(2723)董事會通過2020年財報，受惠第四季淡季本業獲利持穩高檔，每股盈餘（EPS）1.93元，創近3年同期高點。全年營收雖衰退15.02％，但歸屬母公司稅後淨利逆勢成長8.84％、每股盈餘5.64元，獲利表現止跌回升。

美食董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利4元，盈餘配發率達約70.92％，創下歷史次高。以昨（22）日收盤價155.5元計算，現金殖利率約2.57％。公司將於6月4日召開股東常會。

美食去年合併營收196.79億元、年減15.02％，為近6年低點。毛利率自59.66％略降至59.46％，但營益率自7.37％逆升至8.08％。配合業外虧損減少，使歸屬母公司稅後淨利10.15億元、年增8.84％，每股盈餘5.64元、優於前年5.18元，獲利表現止跌回升。

以此推算，美食去年第四季合併營收52.43億元，季減1.31％、年減8.85％，仍為全年次高。毛利率59.62％、營益率10.91％，僅較第三季60.18％、11.12％小降，分創同期新高及近3年同期高點。

在淡季本業獲利持穩高檔、配合業外虧損受控下，美食去年第四季歸屬母公司稅後淨利3.48億元，雖季減11.49％、但年增達近1.15倍，每股盈餘1.93元，低於第三季2.19元、但顯著優於前年同期0.9元，雙創近3年同期高點。

美食表示，中美市場去年入冬後疫情接連升溫，影響第四季營收動能。儘管營收受外在因素衝擊，但下半年啟動的產品質量優化策略持續發酵，使毛利率及營益率仍持穩高檔，本業獲利能力持續改善，表現優於預期。

由於品牌定價能力及產品結構健康，美食去年營收雖受疫情影響而衰退，但象徵本業獲利能力的毛利率及營益率「雙率雙升」，使整體獲利逆勢止跌回升。隨著今年全球各經濟體預期將陸續解封，餐飲業經營環境可望否極泰來，使美食營運規模及獲利能力持續回升。

美食雖受工作天數較少影響，2021年2月自結合併營收月減5.44％，但在門市日均業績攀升帶動下仍年增達12.26％，終止連16月年衰退泰式。其中，美國85度C整體日均業績仍較1月持續成長，中國大陸85度C營收則年增近4成。

展望後市，美國加州3月中起已解除餐廳內用禁令，有望帶動餐飲業來店客流回溫。同時，美國政府加速疫苗施打，喊出最快5月1日前就會備妥足夠全國成人施打的疫苗量，預期疫情可望持續受到控制，業績成長回溫動能可期。

(時報資訊)