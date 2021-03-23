美國科羅拉多州爆發超市槍擊

美國科羅拉多州超市發生槍手濫射事件，據信包括1名警察在內，至少有6人死亡。由於槍聲大作，引發驚逃踐踏，超市內外還躺著許多傷者，有些傷者躺在地上痛苦地大叫。

據CNN和《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，波爾德（Boulder）當局推文說，槍擊事件約在下午3點前不久，發生於金蘇柏（King Soopers）連鎖超市。1名目擊者說，槍手一句話也沒說，一進門就開始射擊。還有1名男子說，事發當時，他就坐在停車場內，聽到最初發射的槍聲，接著他跑到角落，就看到有些人躺在地上。

另一名目擊者穆恩莎德（Sarah Moonshadow）說，當她正準備結帳時，就聽到槍聲，於是立刻要21歲的兒子快跑。「我說，快跑，別看了！跑就是了！」她說，自己很肯定槍手正朝他們的方向走來。最後這對母子安全逃生，但後來卻看到有1名男子躺在街上。

穆恩莎德說，當時她立刻跑向前，打算幫他，但兒子抓住她的外套說，「不，我們沒辦法幫他，我們得走了」。

科羅拉多州槍擊案發生後1白人男性被捕

還有一名男子告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），事發當時，他的女婿去超市藥房，準備打新冠肺炎疫苗，同行的還有外孫女。後來只見槍手進來，二話不說，就開槍射了在他們前面的婦女。他們連忙跑上樓，躲進衣帽間裡，待了1小時。

後來兩名警察帶著1名男子走出超市，只見他打著赤膊，上了手銬，腿部還在流血。警察分局長山口（Kerry Yamaguchi）說，這名嫌犯已被羈押並接受治療。他並透露，其他生還者傷勢都不嚴重。

一段影片顯示，有兩名受害者在停車場的地上。而就在傳出更多槍聲前，超市內的地上至少還有1名受害者。

電視台從直升機拍攝的影片顯示，包括霹靂小組在內，大批警車和警員包圍了這家超市。就在下午4:30前，當地警方推文說，情況仍舊緊張，要民眾避免前往相關地區，並要求民眾不要在社群媒體上播放任何具有戰術價值的資訊。

大約45分鐘後，警方推文說，剛發出緊急通知，並要民眾在警方應付武裝危險嫌犯時找地方掩護。

(中時新聞網)