吃生魚片最怕吃到不新鮮。一名男子日前至宜蘭礁溪一間快炒店，點了一盤生魚片，送上桌後，卻發現全都還沒退冰，像在吃冰沙一般，甚至目睹老闆在廚房裡抽煙，令他氣得大罵「超扯餐廳」，沒想到貼文曝光卻遭上萬網友怒罵「沒常識」。

原PO昨（22）日於臉書社團《爆料公社》指出，與朋友一起到宜蘭礁溪旅行，行程結束後很想吃鮭魚，便在當地一家熱炒店點了一盤綜合生魚片，老闆當時還向他們保證「生魚片10片280，都很大片，綜合很划算」，當下雖覺得價格有點貴，但聽到老闆強調「是大片的」，便沒再多想。

10片280元的生魚片，但送上桌後每一口都像冰沙，令原PO氣得大罵。（圖／翻攝自爆料公社）

豈知送上桌時，卻發現生魚片都是從冷凍庫拿出來，根本就還沒退冰，鮭魚裡全是冰沙，旗魚吃起來也像在吃冰沙一般，甚至還會牽絲，不僅如此，他還目擊老闆在廚房裡叼煙，令他氣得將其拍下PO上網爆料，痛罵「超扯餐廳、超級超級不新鮮」。

貼文曝光後，隨即引發上萬網友留言，痛批原PO「沒常識」、「連這點基本的都不懂」、「急速冷凍都不知道，還跟人家吃什麼生魚片？」生魚片都是急速冷凍處裡，一來是為了殺死寄生蟲，二來是為了保持新鮮，若沒有經過冷凍處理的鮭魚，上頭都會是滿滿活跳跳的寄生蟲，「沒想到原PO喜歡這一味？」

其他網友則替原PO抱不平，認為做餐飲業本就不該在廚房抽菸，應該沒有任何一個消費者想吃煙灰，另外也有人說，不管路邊的生魚片新不新鮮，「我都不敢隨便吃，就怕吃到不新鮮的。」

據《東森新聞》報導，餐廳業者表示，生魚片平時都要冷凍保存，營業時就會拿出來退冰，畢竟生魚片無法使用熱水退冰，因此只能靠風扇加速退冰的速度，該名客人前來用餐的時間比較早，食材都還在做準備，才會吃到還沒有完全退冰的，再加上師傅出菜時沒有掌控好，「真的很不好意思」。

(中時新聞網)