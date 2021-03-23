由於公債殖利率下降，帶動美股4大指數上揚，道瓊上漲103.23點(或0.32%)，另外以科技股為主的納斯達克指數反應更強烈，上漲162.34點(或1.23%)，表現相當強勢；台積電ADR同步呼應，上漲3.12%、收在117.18美元。

先前受公債殖利率影響，美股表現反覆，今（23）日受殖利率下跌帶動，4大指數同時上揚，除道瓊工業指數與納斯達克指數同時翻紅外，標普500上漲27.49（或0.70%）費城半導體指數也有66.18點（或2.20%）成長。

受科技股上漲受惠，蘋果成長3.40點（或2.83%）。特斯拉今開盤就衝到684.59元，高點甚至飆到699.62點，儘管尾盤直落，但收在670元，整體同樣翻紅上漲15.13(或2.31%)表現不俗。

台積電ADR則上揚3.55點（或3.12%）收在117.18美元，聯電及鴻海ADR同樣有所發揮，聯電上漲0.34（4.13%）鴻海則有0.37點（或4.17%）反應。

不少投資集團及觀察家仍認為短期內殖利率漲跌互見，甚至仍有攀上2%的可能，後續效應仍有待觀察。

(中時新聞網)