2021智慧城市展將自今（23）日起連4天於南港展覽館登場，鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)由旗下品牌子公司超恩（Vecow）參與展出，將於智慧城市展區展出一系列Smarter智聯網（AIoT）解決方案，以及超強固嵌入式應用項目的成功案例。

樺漢產品主要應用於智慧工控、零售、博弈、家居與交通，產品除深入歐美各國及日本等成熟市場，亦在中國大陸、南美重要新興市場取得佳績。超恩則聚焦發展AI人工智慧所需高運算能力、高效能機器視覺運算及人機介面產品，已切入北美及歐洲地區國際大廠。

超恩此次將在智慧城市展區介紹一系列自駕車、AMR自主移動機器人、機器人控制、深度學習等軟＋硬體整合解決方案成果，以及與台灣清大賽車工廠合作的電動賽車解決方案，以嵌入式系統搭載MXM運算引擎，在高速奔馳時仍能發揮高效運算、維持系統穩定性。

2006年成立的超恩目前實收資本額5億元，樺漢2018年6月透過子公司AIS併購超恩，藉此擴展產品線。據樺漢財報揭露，超恩去年前三季稅後淨利達近0.59億元、年增達93.7％，已超越2019年全年0.46億元紀錄。

樺漢尚未公布2020年財報，自結合併營收833.41億元、年增2.25％，改寫歷史新高，為少數維持成長的工業電腦廠。前三季歸屬母公司稅後淨利7.62億元、仍年增7.35％，每股盈餘（EPS）8.35元，優於前年同期追溯調整後的7.95元。

樺漢2021年2月自結合併營收58.48億元，雖因工作天數較少而月減3.72％、降至近9月低點，仍年增達12.57％，續創同期新高。累計前2月合併營收119.22億元、年增5.25％，亦創同期新高。公司將於29日應邀召開法說會，說明營運概況及未來展望。

(時報資訊)