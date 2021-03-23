魚油、魚肝油均是保健食品，但許多人搞不清楚兩者差異，以為大同小異。北醫營養室主任蘇秀悅指出，兩者來源不同，保健作用也不一樣，在服用之前，建議諮詢營養師、藥師，再決定如何使用。

●魚油從魚脂肪萃取而成 用於急重症患者降低發炎反應

蘇秀悅說，魚油主要是從魚的脂肪組織中萃取出來，含有ω-3多元不飽和脂肪酸系列中對人體有益的DHA（22碳6烯酸）及EPA（20碳5烯酸）脂肪酸，均屬於長鏈的不飽和脂肪酸。

研究發現，魚油保健範圍廣泛，因為具有減少發炎反應的效果，一般治療急重症、癌症患者時，都會加入高劑量的魚油，來降低患者體內的發炎指數。

●每周吃3、4次深海魚 即可補足人體所需DHA、EPA

另外，魚油也有助於維護眼睛視力及腦細胞發育，並能改善記憶力減退，部分研究發現，攝取DHA還可降低憂鬱及過動等發生率。至於EPA則可降低血脂、減少血栓以及抗凝血等作用，預防心血管疾病。

「天然的尚好！」蘇秀悅說，保健食品屬於萃取物，建議還是從天然食品中來攝取ω-3，建議每周吃3至4次深海魚類，每次約2至3兩重，就能補足DHA、EPA。

大部分深海魚含有相當豐富的ω-3，建議多吃鯖魚、鮭魚、鮪魚、鯷魚、秋刀魚及沙丁魚等；再者，一般海鮮類如蝦、花枝及牡蠣等也含有微量ω-3。

大眾經常將魚油、魚肝油混為一體，營養師指出，兩者來源不同，保健功效也不一樣，建議服用前可先諮詢營養師、藥師再做使用。（圖／NOW健康提供）

●魚肝油從魚肝臟萃取 含維生素A、D可顧眼睛和骨質發育

至於魚肝油，則是由魚的肝臟中萃取出來，含有維生素A及維生素D，前者有助於維護眼睛視力健康，改善乾眼症及夜盲。後者則能幫助骨骼及牙齒發育，並能預防骨質疏鬆。

不過，維生素A和維生素D均屬脂溶性，如果過度攝取，將累積在體內肝臟等器官，皮膚容易過敏、乾燥。此外，血液中的鈣如偏高，就會可能引發心血管疾病、腎臟病變。

蘇秀悅強調，一般人如果經常食用蛋、深綠色蔬菜，並曬曬太陽，是不需要另外補充維生素A和維生素D的。提醒民眾，還是多多從天然食物攝取維生素，相對健康。

(中時新聞網)